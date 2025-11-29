Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik var gibi. Seni gizlice izleyen, adeta seni radarına takmış bir enerji hissedebilirsin. İki farklı kişi, belki de tamamen farklı karakterlerde iki kişi, seninle ilgileniyor olabilir. Bu durum seni biraz şaşırtabilir, hatta belki de birazcık heyecanlandırabilir. Ancak hangi kişinin seni gerçekten beslediğini, seni daha çok mutlu edeceğini anlamak için biraz zamana ihtiyacın olacak. Kendi iç sesini dinlemek, kalbinin ne dediğini anlamak zaman alabilir.

Bu Pazar günü flörtlerin ışıldıyor, kalbinin sesini dinlemek için belki de en ideal zaman bu olacak. Belki bir kahve molası, belki bir yürüyüş, belki de sakin bir köşede kitap okuma vakti... Bu zamanı değerlendirmen ve kendini dinlemen senin için en doğrusu olacak gibi görünüyor. Unutma aşkın da bazen zamana ihtiyacı vardır, acele etme. Doğru kişiyi bulacaksın, belki de çok yakında... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…