Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz daha karmaşık ve heyecan dolu bir döneme hazır mısın? Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açı, kalbine gizemli ve yoğun bir çekim getiriyor. Pazar gününü keyifli bir buluşma ile taçlandırmaya ne dersin? Bu buluşma, romantik anılarla dolu bir sayfa açabilir hayatında. Belki de bu, bir süredir hayalini kurduğun o özel kişiyle geçireceğin unutulmaz bir an olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle derin ve tutkulu bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu, ilişkini daha da güçlendirecek ve aranızdaki bağı kuvvetlendirecek bir deneyim olabilir.

Ama eğer bekarsan, eski bir aşık kalbinin ritmini yeniden değiştirebilir ve duygularını karıştırabilir. Bu, belki de beklenmedik bir şekilde hayatına geri dönen bir eski aşkın, kalbinde yeniden bir yer bulması anlamına gelebilir. Ama tabii ki bu durumda önemli olan soru şu: Geçmişe dönmek istiyor musun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…