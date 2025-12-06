onedio
7 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Aralık Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün mide ve sindirim sistemin biraz hassas olabilir. Bu yüzden yeme içme alışkanlıkların konusunda biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yani, o ağır ve baharatlı yemekler yerine, daha hafif ve düzenli öğünler tercih etmek, mide ve sindirim sistemini rahatlatabilir. Tabii bu durumda, midenin bugün biraz daha fazla özen ve ilgi istediğini unutma. 

Duygusal dalgalanmaların da bugün bedenini biraz gerginleştirebilir. İç dünyandaki bu iniş çıkışlar, bedenini de etkileyebilir ve bu durum, genel sağlık durumun üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Tam da bu nedenle, sağlığın için daha özenli olmalı ve iç dünyanı rahatlatmak adına meditasyon ve yoga derslerini denemelisin. Bunlar yerine nefes egzersizleri, aile dizilimi ya da terapi seansları da faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
