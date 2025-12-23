Sevgili Yengeç, bugün Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişin enerjisi ise iş birliklerini ve bire bir ilişkileri daha ciddi, daha resmi bir boyuta taşıyabilir. Belki de bir iş ortaklığına adım atma zamanı gelmiştir ya da belki de bir sözleşme imzalaman gereken bir durumla karşı karşıyasındır. Hatta belki de önemli bir görüşme seni bekliyor olabilir.

Bugün, iş ortakların ya da yöneticilerinle karşılıklı beklentileri netleştirmek bir hayli önemli olacaktır. Belirsizliklerin ortadan kalkması için mükemmel bir gün. 'Kim ne yapıyor?' sorusunun cevabını netleştirmenin zamanı geldi. Bu sayede kendi rolünü çok daha net bir şekilde sahiplenebilir ve profesyonel duruşunun fark edildiğini de görebilirsin. Eğer iş hayatında bir süredir beklediğin takdiri almak istiyorsan, bugün tam zamanı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…