Sevgili Yengeç, bugün duygusal dünyan derinleşiyor... Ancak bu süreçte karşındaki kişinin sana olan yaklaşımının da son derece kritik olduğunu unutma. Kalbini eriten bir tutum, yoğun bir sevgi bağı ya da kendini arzulanan biri olarak hissetmek... İşte tüm bu duygular, kalbini aşka tamamen açmanı sağlayabilir.

Bu dönemde, partnerinin hislerinden tamamen emin olduğunda, kendini aşka tamamen hazır hissedeceksin. Bu, belki de hayatının en romantik dönemlerinden biri olabilir. Unutma ki aşk bir yolculuktur ve bu yolculukta her adımın tadını çıkarmak gerekir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…