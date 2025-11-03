Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça duygusal bir gün olabilir. İçinde sakladığın, belki de unuttuğunu düşündüğün duyguların yüzeye çıkması an meselesi. Tabii bu noktada biraz dikkatli olmanı da önemeliyiz. Çünkü eski bir aşktan bir haber alabilirsin ve bu durum seni bir duygusal çıkmaza sokabilir. Ancak her şeyin iyi tarafını görmek gerekir, değil mi? Bu durum, belki de uzun zamandır kaçtığın geçmişinle yüzleşme ve kendini eski bağlardan özgürleştirme fırsatı da olabilir.

Yani bugün, duygularını kontrol etmeye çalışmasan da geçmiş ile gelecek arasındaki seçimini dikkatle yapman gerekecek. Unutma, her seçim bir sonuç doğurur ve bu sonuçlar senin hayatının yönünü belirler. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…