Sevgili Yengeç, bugün aşk gezegeni Venüs'ün sana özel güçlerini hissedeceksin. Venüs'ün büyülü enerjisi, seni adeta bir mıknatıs gibi çekici hale getirerek, çevrendeki herkesin dikkatini üzerine çekecek. Aşk hayatında tutku, kıskançlık ve romantizm bir arada dans ederken, bu üçlü kombinasyon, adeta bir duygusal fırtına yaratabilir. Ancak unutma, bu fırtına aslında seni partnerine daha da yakınlaştırır, aranızdaki bağı daha da güçlendirir.

Tabii eğer henüz bekarsan, bu dönemde kalbini hızla çalacak biriyle karşılaşabilirsin. Belki de bir etkinlikte, belki de sosyal bir ortamda, beklenmedik bir anda karşına çıkacak bu kişi, hayatına yeni bir heyecan katacak. Bu yüzden, bu dönemde aşka tamamen açık olmalısın ve Venüs'ün enerjisini tam anlamıyla yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…