Sevgili Yengeç, bugün etrafında aşk rüzgarları eserken, geçmişte tamamlanmamış bir konuşma yeniden kulağında yankılanabilir. Ancak bu kez, hem senin hem de karşındaki kişinin daha olgun ve anlayışlı bir yaklaşım sergileyeceğini görebilirsin. Doğru kelimeler ve içten duygular, yaralı kalpleri iyileştirebilir ve belki de yeni bir başlangıç yapmanın kapılarını aralayabilir.

Tabii burada önemli bir soru var: Geçmişe dönüş gerçekten doğru bir seçenek mi? Belki de artık eski sevgilin ya da eski ilişkilerindeki meseleler, geçmişte kalmalıdır. Her ne kadar o da sen de geçmişteki gibi olmasanız da bazı sorunların değişmeyeceğini düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…