Sevgili Yengeç, bugün Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu üçgen sayesinde aşk hayatında sakin ama derin bir çizgi çizebilirsin. Bu noktada, eğer flörtlerinde güven arayışı içindeysen, bu güveni bulabilmek için belki de biraz daha fazla zaman ayırmalısın. Karşındakinin hal ve hareketlerini, tavır ve davranışlarını incelemek, onu daha iyi anlamana yardımcı olacak.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde gelecek planlarına dair konuşmaların ön plana çıkıyor. Yani, aşk hayatında da düzen ve istikrar arayışındasın. Bu durum, ilişkini daha sağlam bir temele oturtmanı sağlayacak. Bu arayışın, ilişkini daha güvenilir bir hale getirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…