29 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Kasım Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal yoğunluğunun fiziksel bir yansıması olarak omuzlarında bir ağırlık hissedebilirsin. Bu, sanki dünyanın tüm yükü omuzlarında gibi hissettirebilir. Ancak endişelenme, bu sadece geçici bir durum ve senin kontrolün altında.

Eğer bu ağırlığı hafifletmek istersen, sana bir önerimiz olacak: Sıcacık bir duş almayı dene. Bu, hem kaslarını gevşeterek fiziksel rahatlama sağlayacak hem de ruh halini olumlu yönde etkileyerek duygusal toparlanmana yardımcı olacaktır. Ayrıca, bugün tatlı tüketimine dikkat etmelisin. Bilindiği gibi tatlılar, duygusal dönemlerde bir nevi kaçış noktamız olabiliyor. Ancak tatlı tüketimini kontrol altına almak, gününü daha dengeli ve enerjik geçirmenize yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

