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Trump'ın Otelinin Önünde Patlayan Tesla'ya Dair Elon Musk'tan İlk Açıklama

Trump'ın Otelinin Önünde Patlayan Tesla'ya Dair Elon Musk'tan İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 00:35

ABD'de sular durulmuyor. Araçlı saldırının ardından bu kez Las Vegas'taki Trump Tower önünde Tesla markasına ait Cybertruck patladı. Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde patlayan Tesla, bazı kişiler tarafından Trump'a mesaj olarak algılandı. Patlamanın teknik bir arızadan mı meydana geldiği araştırılırken 'havai fişek tarzı havan topları' görüldüğü iddia edildi.

Yaşanan patlamanın ardından Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan ilk açıklama geldi.

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ABD'nin Las Vegas kentinde "Trump International" otelinin önünde Tesla markasına ait Cybertruck patladı.

ABD'nin Las Vegas kentinde "Trump International" otelinin önünde Tesla markasına ait Cybertruck patladı.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta meydana geldiği aktarıldı. Araç, vale teslim noktasındaydı.

Patlamanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayın terör saldırı olabileceğini belirtiyor.

Patlamanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayın terör saldırı olabileceğini belirtiyor.

Patlama anında bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Tesla aracın patlama anı;

Yaşanan patlamanın ardından Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan ilk açıklama geldi.

Yaşanan patlamanın ardından Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan ilk açıklama geldi.
twitter.com

Tesla'nın üst düzey ekibi şu anda bu konuyu araştırıyor.

Herhangi bir şey öğrendiğimizde daha fazla bilgi paylaşacağız.

Daha önce böyle bir şey görmemiştik.

Yetkililer, olayın terör eylemi veya siber saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor. Araştırmalar devam ediyor.

Yetkililer, olayın terör eylemi veya siber saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor. Araştırmalar devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ipimle kuşağım

batarya patlamasına benzemiyor