Trump'ın Otelinin Önünde Patlayan Tesla'ya Dair Elon Musk'tan İlk Açıklama
Trump'ın Otelinin Önünde Patlayan Tesla'ya Dair Elon Musk'tan İlk Açıklama
ABD'de sular durulmuyor. Araçlı saldırının ardından bu kez Las Vegas'taki Trump Tower önünde Tesla markasına ait Cybertruck patladı. Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde patlayan Tesla, bazı kişiler tarafından Trump'a mesaj olarak algılandı. Patlamanın teknik bir arızadan mı meydana geldiği araştırılırken 'havai fişek tarzı havan topları' görüldüğü iddia edildi.
Yaşanan patlamanın ardından Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan ilk açıklama geldi.
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ABD'nin Las Vegas kentinde "Trump International" otelinin önünde Tesla markasına ait Cybertruck patladı.
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Patlamanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayın terör saldırı olabileceğini belirtiyor.
Yaşanan patlamanın ardından Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan ilk açıklama geldi.
Yetkililer, olayın terör eylemi veya siber saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor. Araştırmalar devam ediyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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batarya patlamasına benzemiyor