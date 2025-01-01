"Elon Musk ve Trump'a Mesaj mı?": Las Vegas'ta Bir Trump Tower'ın Önünde Tesla Cybertruck Patladı

ABD'deki seçim sürecinin en çok konuşulan ismi 2. kez başkan seçilen Donald Trump ve onun en büyük destekçisi Elon Musk oldu bildiğiniz üzere. İkili seçim sürecini birlikte yönetti desek yanlış olmaz. Elon Musk hem kendisi hem çocuğuyla birlikte aktif bir şekilde seçim çalışmalarında boy gösterdi. Bu yüzden ikilinin iş birliği ABD'nin en çok takip edilen meselelerinden biri. Las Vegas'ta meydana gelen patlamanın ardından da bu sebeple pek çok komple teorisi üretildi.
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Las Vegas'ta bulunan Trump Tower'ın önünde Tesla Cybertruck patladı.
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Bu patlamanın, araçtaki teknik bir arıza sebepli olduğunu düşünenler kadar Trump ve Elon Musk'a bir mesaj olarak yorumlayanlar oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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