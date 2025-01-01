"Elon Musk ve Trump'a Mesaj mı?": Las Vegas'ta Bir Trump Tower'ın Önünde Tesla Cybertruck Patladı

ABD'deki seçim sürecinin en çok konuşulan ismi 2. kez başkan seçilen Donald Trump ve onun en büyük destekçisi Elon Musk oldu bildiğiniz üzere. İkili seçim sürecini birlikte yönetti desek yanlış olmaz. Elon Musk hem kendisi hem çocuğuyla birlikte aktif bir şekilde seçim çalışmalarında boy gösterdi. Bu yüzden ikilinin iş birliği ABD'nin en çok takip edilen meselelerinden biri. Las Vegas'ta meydana gelen patlamanın ardından da bu sebeple pek çok komple teorisi üretildi.