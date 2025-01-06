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Roketsan Yazılım Mühendisi Yusuf Serdar Yücel Evinde Ölü Bulundu

Roketsan Yazılım Mühendisi Yusuf Serdar Yücel Evinde Ölü Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 23:40

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev alan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.  Genç mühendisin ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Yücel'in intihar ettiği bilgisine yer verildi. Ispartalı mühendisin naaşı, memleketinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Roketsan’ın yazılım mühendislerinden olan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.

Roketsan’ın yazılım mühendislerinden olan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.

Yücel'den haber alamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'in oturduğu evin kapısı, polis eşliğinde açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan genç mühendisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Sav kasabasında toprağa verildi.

Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Sav kasabasında toprağa verildi.

Roketsan'da çalışan Yücel, Ankara'da ikamet ediyordu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Yücel'in intihar ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Yücel'in intihar ettiği tespit edildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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