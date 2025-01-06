Roketsan Yazılım Mühendisi Yusuf Serdar Yücel Evinde Ölü Bulundu
Roketsan Yazılım Mühendisi Yusuf Serdar Yücel Evinde Ölü Bulundu
Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev alan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Genç mühendisin ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Yücel'in intihar ettiği bilgisine yer verildi. Ispartalı mühendisin naaşı, memleketinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roketsan’ın yazılım mühendislerinden olan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Sav kasabasında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Yücel'in intihar ettiği tespit edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın