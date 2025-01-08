Fatih Altaylı'nın İddiası: Personel İçin Pırlanta Şirketi ile Anlaşma Yapıldığı İddialarına Yalanlama
Fatih Altaylı'nın İddiası: Personel İçin Pırlanta Şirketi ile Anlaşma Yapıldığı İddialarına Yalanlama
Gazeteci Fatih Altaylı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın bir pırlanta şirketi ile bakanlık personelleri için indirim anlaşması imzaladığını iddia etmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, pırlanta şirketi ile özel olarak bir anlaşma yapılmadığını, bakanlığa gelen genel indirim ve promosyon tekliflerinden biri olduğu duyuruldu.
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Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir iç yazışmasını yayınlamış ve bakanlığın personeli için ünlü bir pırlanta firmasıyla indirim anlaşması yaptığını iddia etmişti.
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Fatih Altaylı'nın yayınladığı bakanlığın iç yazışması 👇
Gündem olan iddialar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Bakanlık, pırlanta şirketi ile özel olarak bir anlaşma yapılmadığını duyurdu.
Bakanlığın açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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