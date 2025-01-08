Fatih Altaylı'nın İddiası: Personel İçin Pırlanta Şirketi ile Anlaşma Yapıldığı İddialarına Yalanlama

Gazeteci Fatih Altaylı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın bir pırlanta şirketi ile bakanlık personelleri için indirim anlaşması imzaladığını iddia etmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, pırlanta şirketi ile özel olarak bir anlaşma yapılmadığını, bakanlığa gelen genel indirim ve promosyon tekliflerinden biri olduğu duyuruldu.