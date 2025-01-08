Belge Yayınladılar: Beşar Esad’ın Eşi Esma Esad İngiliz Ajanı mıydı?

Suriye’de HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştı. Esad ailesinin kaçışı sonrasında Esma Esad’ın eşinden boşanmak istediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İngiliz vatandaşlığı da bulunan Esma Esad için bu sefer ise ajanlık iddiası ortaya atıldı. Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf tarafından yayınlanan belgelere göre, Esma Esad İngiliz istihbarat servisleri MI5 ve MI6 ile sık sık görüşme gerçekleştiriyordu.