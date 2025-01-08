Belge Yayınladılar: Beşar Esad’ın Eşi Esma Esad İngiliz Ajanı mıydı?
Belge Yayınladılar: Beşar Esad’ın Eşi Esma Esad İngiliz Ajanı mıydı?
Suriye’de HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştı. Esad ailesinin kaçışı sonrasında Esma Esad’ın eşinden boşanmak istediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İngiliz vatandaşlığı da bulunan Esma Esad için bu sefer ise ajanlık iddiası ortaya atıldı. Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf tarafından yayınlanan belgelere göre, Esma Esad İngiliz istihbarat servisleri MI5 ve MI6 ile sık sık görüşme gerçekleştiriyordu.
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1992 yılındaki bir istihbarat raporuna göre, "Lady Macbeth" lakabıyla anılan Esma Esad İngiliz istihbarat servisleriyle sıkı iletişim halindeydi.
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1998 yılından bir belgeye göre ise Esma Esad’ın Beşar Esad ile evlenmesi romantik bir ilişki değil. İddiaya göre İngiliz istihbaratının hazırladığı bir plan çevresinde ikili tanışarak evlendi.
Esma el-Ahras’ın, İngiliz-Suriye Dostluk Derneği aracılığıyla Suriye rejimi ile İsrail arasında iletişim kurduğu ve arabuluculuk yaptığı da ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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