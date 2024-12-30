Esma Esad’ın İngiltere’ye Girmesi Yasak: “Hayatta Kalma Şansı Yüzde 50” İddiası
Esma Esad’ın İngiltere’ye Girmesi Yasak: “Hayatta Kalma Şansı Yüzde 50” İddiası
Suriye’de yaklaşık 13 yıldır süren iç savaş sonrasında ülkeden kaçmak zorunda olan Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın lösemiye (kan kanseri) yakalandığı iddia edilmişti. İngiliz Sunday Times’ın haberine göre, Esma Esad’ın tedavi için İngiltere’ye girişine izin verilmeyecek. Haberde, İngiliz pasaportunun süresi dolan Esma Esad’ın hastalığı için doktor babası Fawaz Akhras’ın Rusya’ya gittiği de yer aldı.
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Suriye’de HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların ülkede yönetimi ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınmıştı.
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Esad’ın eşi Esma Esad’ın, daha önce meme kanseri sebebiyle tedavi gördüğü ve kanseri yendiği ortaya çıkmıştı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Esma Esad bu sefer ise lösemi (kan kanseri) ile boğuşuyor.
Esma Esad’ın hastalığı sebebiyle hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğu iddia edilirken, tedavi için bile olsa İngiltere’ye girişine ise izin verilmeyeceği ortaya çıktı.
Sunday Times’ın haberine göre, İngiliz vatandaşı da olan Esma Esad’ın pasaportunun geçerlilik süresi sona ermiş ve yeni belge de verilmeyecekmiş.
Ayrıca Esma Esad’ın babası olan ünlü kardiyolog Fawaz Akhras’ın, kızının tedavisine yardım için Londra’daki işinden ayrılarak Rusya’ya gittiği ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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