Öğrencilerin Fotoğraf ve Videolarını İzinsiz Paylaşan Öğretmenlere Ağır Cezalar Yolda!
Öğrencilerin Fotoğraf ve Videolarını İzinsiz Paylaşan Öğretmenlere Ağır Cezalar Yolda!
Öğrencilerin görüntülerini izinsiz paylaşan öğretmenlere ağır cezalar yolda. Yeni düzenleme izinsiz paylaşımlar yapan öğretmenlere yönelik caydırıcı yaptırımlar getiriyor.
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Türkiye genelinde bazı öğretmenlerin öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini sosyal medyada paylaşarak takipçi kazanmaya çalışması tartışmalara yol açmıştı.
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Öğrencilerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada izinsiz paylaşan öğretmenlere yönelik sıkı önlemler geliyor. Halihazırda yasak olan bu davranışa yeni düzenlemeyle birlikte ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kapsamında yapılacak düzenlemelerle velisinden izin almadan öğrencilerinin görüntülerini paylaşan öğretmenler ağır cezalara çarptırılacak.
Yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin öğrencilerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmadan önce mutlaka veliden onay alması zorunlu hale getirilecek. İhlal durumunda ise ağır yaptırımlar gündeme gelecek.
Detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Aynı yaptırımı öğrenciler için de uygulayın
Kesinlikle sınıf içerisinde bu tarz paylaşımlar yapılmamalı özellikle de izinsizse ama bunun öğrencilere de bir yaptırm gelmeli.
Yanlış. Çoğu öğretmenin açıkladığı gibi öğrencilerinden izin almasının yeterli olduğunu düşünüyorum zaten aileler öğretmenin hesabını takip ediyordur beraber... Devamını Gör
Öğretmen arkadaşlarımın sınıf içerisinde yaptıkları paylaşımlara çok rastladım ve öğrenciler aktivite yaparken ya da sadece kitap okurken çekilmiş fotolar gö... Devamını Gör