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Öğrencilerin Fotoğraf ve Videolarını İzinsiz Paylaşan Öğretmenlere Ağır Cezalar Yolda!

Öğrencilerin Fotoğraf ve Videolarını İzinsiz Paylaşan Öğretmenlere Ağır Cezalar Yolda!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 16:48

Öğrencilerin görüntülerini izinsiz paylaşan öğretmenlere ağır cezalar yolda. Yeni düzenleme izinsiz paylaşımlar yapan öğretmenlere yönelik caydırıcı yaptırımlar getiriyor.

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Türkiye genelinde bazı öğretmenlerin öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini sosyal medyada paylaşarak takipçi kazanmaya çalışması tartışmalara yol açmıştı.

Türkiye genelinde bazı öğretmenlerin öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini sosyal medyada paylaşarak takipçi kazanmaya çalışması tartışmalara yol açmıştı.

Öğrenci mahremiyetini ihlal eden bu davranış hem veliler hem de eğitim uzmanları tarafından yoğun eleştiri alıyor. Mevcut yasaklara rağmen izinsiz paylaşımların devam etmesi nedeniyle yeni bir düzenleme hazırlanıyor.

Öğrencilerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada izinsiz paylaşan öğretmenlere yönelik sıkı önlemler geliyor. Halihazırda yasak olan bu davranışa yeni düzenlemeyle birlikte ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.

Öğrencilerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada izinsiz paylaşan öğretmenlere yönelik sıkı önlemler geliyor. Halihazırda yasak olan bu davranışa yeni düzenlemeyle birlikte ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kapsamında yapılacak düzenlemelerle velisinden izin almadan öğrencilerinin görüntülerini paylaşan öğretmenler ağır cezalara çarptırılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kapsamında yapılacak düzenlemelerle velisinden izin almadan öğrencilerinin görüntülerini paylaşan öğretmenler ağır cezalara çarptırılacak.

Yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin öğrencilerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmadan önce mutlaka veliden onay alması zorunlu hale getirilecek. İhlal durumunda ise ağır yaptırımlar gündeme gelecek.

Yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin öğrencilerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmadan önce mutlaka veliden onay alması zorunlu hale getirilecek. İhlal durumunda ise ağır yaptırımlar gündeme gelecek.

Detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Seremoni

Aynı yaptırımı öğrenciler için de uygulayın

houseof

Kesinlikle sınıf içerisinde bu tarz paylaşımlar yapılmamalı özellikle de izinsizse ama bunun öğrencilere de bir yaptırm gelmeli.

ömer

Yanlış. Çoğu öğretmenin açıkladığı gibi öğrencilerinden izin almasının yeterli olduğunu düşünüyorum zaten aileler öğretmenin hesabını takip ediyordur beraber... Devamını Gör

houseof

Öğretmen arkadaşlarımın sınıf içerisinde yaptıkları paylaşımlara çok rastladım ve öğrenciler aktivite yaparken ya da sadece kitap okurken çekilmiş fotolar gö... Devamını Gör