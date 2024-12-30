Öğretmenlikte Bundan Böyle KPSS Yerine AGS Yapılacak: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Tek Tek Açıkladı!
Öğretmenlikte Bundan Böyle KPSS Yerine AGS Yapılacak: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Tek Tek Açıkladı!
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarında köklü bir değişiklik yapılacağını duyurdu. 2025 yılından itibaren öğretmen adayları için KPSS kaldırılarak yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacak. AGS öğretmen adaylarının mesleki becerilerini ve eğitime özgü yeterliliklerini değerlendirmeye odaklanacak. KPSS ise diğer kamu personeli alımları için uygulanmaya devam edecek. Yeni sistemle öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim aldıktan sonra göreve başlayacak.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlik mesleği için uzun zamandır beklenen sınav reformunu duyurdu.
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Bakan Tekin uzun yıllardır öğretmen atamalarında kullanılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 yılından itibaren öğretmenlik için kaldırılacağını açıkladı.
Bunun yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla tamamen öğretmenlik mesleğine özel bir sınav sistemi getirileceği belirtildi.
2025 yılı itibarıyla öğretmenlik mesleğine adım atacak adaylar 13 Temmuz 2025 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak AGS’ye girecek.
Sınav sonucunda başarılı olan adaylar Millî Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek ve burada alacakları eğitim sonrası öğretmen olarak görevlendirilecekler.
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KPSS kamu kurum ve kuruluşlarına genel personel alımında kullanılan bir sınav olarak devam edecek. Ancak öğretmenlik mesleği için getirilen AGS bu alanda uzmanlaşmış bir sistem olarak tasarlandı.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı programlarla entegre edilen AGS sadece genel yetenek ve genel kültür bilgisini değil aynı zamanda öğretmen adaylarının eğitim sistemine özgü mesleki becerilerini ve yetkinliklerini değerlendirecek.
Peki KPSS kalkıyor mu? KPSS tamamen kaldırılmıyor. Öğretmen adayları için uygulanmayacak olan bu sınav diğer kamu personeli alımları (A Grubu kadrolar) için geçerliliğini koruyacak.
AGS öğretmen adaylarının genel yetenek ve kültür bilgisi dışında pedagojik yeterliliklerini de ölçerek öğretmenlik mesleğine özgü bir seçme sistemi sunacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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