Yeni Suriye Yönetiminde İkinci Kadın Yönetici: Merkez Bankasının Başına Maysaa Sabrin Getirildi
Yeni Suriye Yönetiminde İkinci Kadın Yönetici: Merkez Bankasının Başına Maysaa Sabrin Getirildi
Suriye’de HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Ayşe el-Dibs, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına atanmıştı. Yeni yönetimin ikinci kadın üst düzey görevlisi ise Suriye Merkez Bankası Başkanlığı’nda oldu. Esad yönetiminde bankanın başkan yardımcısı olan Maysaa Sabrin, yeni başkan olarak atandı.
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Suriye’de yönetim değişikliği sonrasında HTŞ öncülüğünde oluşturulan geçici hükümetin önemli görevlere atamaları devam ediyor.
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2021’de göreve atanan Muhammed İssam’ın yardımcısı olan Maysaa Sabrin, Suriye Merkez Bankası’nın yeni başkanı oldu.
Suriye’deki El Watan gazetesi yaptığı paylaşımda, “Dr. Maysaa Sabrin Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak atandı” ifadeleri yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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nerde o hts terör örgütüdur elkaide militanı diyenler utanır mi bilmem
taliban gibi çalışmalarını yasaklamıyorlar kadınların muhtemelen