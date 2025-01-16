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X'e Damga Vuran Kavganın Sonuna Geldi: Canına Tak Eden Elçin Sangu, Birsen Altunaş'a Dava Açtı!

X'e Damga Vuran Kavganın Sonuna Geldi: Canına Tak Eden Elçin Sangu, Birsen Altunaş'a Dava Açtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.01.2025 - 22:52

Geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında oldukça ses getiren bir analiz yapan Elçin Sangu, X'teki paylaşımından birkaç saat sonra Birsen Altuntaş'la hararetli bir tartışma yaşamıştı. 

Saatler ilerledikçe büyüyen kavgada en son Elçin Sangu'nun ikinci 'sürpriz' paylaşımını görmüş, Altuntaş'ı ifşalayacağını ima eden Elçin Sangu'nun ne diyeceğini merakla beklemeye başlamıştık. 

Sangu sürprizini yaptı, Birsen Altunaş'a dava açtığını duyurdu.

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Dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları ve Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma gündeme bomba gibi düştü ve neredeyse tüm ünlülerin katıldığı bir tartışmaya dönüştü biliyorsunuz. Belki denk gelmişsinizdir, konuya X hesabından dahil olan Elçin Sangu "tekelleşme" analizi yaptığı flood'uyla büyük ses getirmişti.

Dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları ve Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma gündeme bomba gibi düştü ve neredeyse tüm ünlülerin katıldığı bir tartışmaya dönüştü biliyorsunuz. Belki denk gelmişsinizdir, konuya X hesabından dahil olan Elçin Sangu "tekelleşme" analizi yaptığı flood'uyla büyük ses getirmişti.

Sektörde işlerin nasıl ilerlediğini, nelerin eksik, yanlış ve çarpık olduğunu tane tane anlatan Elçin Sangu, neler yapılabileceğini de dile getirirken, tüm bu çıkan kıyametin sonunun iyi bir yere varabileceğini düşündüğünü söyledi. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken konuya Zeynep Abdullah'la kavgalarıyla meşhur gazeteci Birsen Altuntaş dahil olmuş, X'e damgasını vuracak kavganın fitilini ateşlemişti.

Derken konuya Zeynep Abdullah'la kavgalarıyla meşhur gazeteci Birsen Altuntaş dahil olmuş, X'e damgasını vuracak kavganın fitilini ateşlemişti.

Konu epey uzun ve karmaşık. Kaçıranlar için kavganın ilk aşamalarından bu içeriğimizde 👇

Elçin Sangu'nun "sana bir sürprizim var" çıkışının ardından sunduğu belgelerden bu içeriğimizde 👇

Elçin Sangu'dan daha birkaç saat önce gelen "iki sürprizim daha var" çıkışından da bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇

Birsen Aluntaş'ı ifşalayacağının sinyalini veren Elçin Sangu'dan az önce beklenen sürprizler geldi!

Birsen Aluntaş'ı ifşalayacağının sinyalini veren Elçin Sangu'dan az önce beklenen sürprizler geldi!

Canına tak eden Elçin Sangu, "Seninle son kez muhatap oluyorum" diyerek Birsen Altuntaş'a dava açtı.

Canına tak eden Elçin Sangu, "Seninle son kez muhatap oluyorum" diyerek Birsen Altuntaş'a dava açtı.

Belgelerini de paylaşımına ekleyerek son noktayı koydu!👇

Belgelerini de paylaşımına ekleyerek son noktayı koydu!👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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