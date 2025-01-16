X'e Damga Vuran Kavganın Sonuna Geldi: Canına Tak Eden Elçin Sangu, Birsen Altunaş'a Dava Açtı!
X'e Damga Vuran Kavganın Sonuna Geldi: Canına Tak Eden Elçin Sangu, Birsen Altunaş'a Dava Açtı!
Geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında oldukça ses getiren bir analiz yapan Elçin Sangu, X'teki paylaşımından birkaç saat sonra Birsen Altuntaş'la hararetli bir tartışma yaşamıştı.
Saatler ilerledikçe büyüyen kavgada en son Elçin Sangu'nun ikinci 'sürpriz' paylaşımını görmüş, Altuntaş'ı ifşalayacağını ima eden Elçin Sangu'nun ne diyeceğini merakla beklemeye başlamıştık.
Sangu sürprizini yaptı, Birsen Altunaş'a dava açtığını duyurdu.
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Dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları ve Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma gündeme bomba gibi düştü ve neredeyse tüm ünlülerin katıldığı bir tartışmaya dönüştü biliyorsunuz. Belki denk gelmişsinizdir, konuya X hesabından dahil olan Elçin Sangu "tekelleşme" analizi yaptığı flood'uyla büyük ses getirmişti.
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Derken konuya Zeynep Abdullah'la kavgalarıyla meşhur gazeteci Birsen Altuntaş dahil olmuş, X'e damgasını vuracak kavganın fitilini ateşlemişti.
Birsen Aluntaş'ı ifşalayacağının sinyalini veren Elçin Sangu'dan az önce beklenen sürprizler geldi!
Canına tak eden Elçin Sangu, "Seninle son kez muhatap oluyorum" diyerek Birsen Altuntaş'a dava açtı.
Belgelerini de paylaşımına ekleyerek son noktayı koydu!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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