Bu Testte 10/10 Yapan Birinin Genel Kültürü Gerçekten Sağlam!
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Genel kültürüne ne kadar güveniyorsun? Tarihten coğrafyaya, bilimden sanata, edebiyattan gündelik hayata kadar birbirinden farklı konularda sorularla karşındayız. Bazıları ilk bakışta çok kolay görünebilir ama seçenekler arasında kararsız kalmana neden olacak sorular da var.
Bakalım tüm soruları doğru yanıtlayabilecek misin?
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