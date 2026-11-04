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Dağlardan Okyanuslara: Zor Seviye Coğrafya Testine Hazır mısın?

Dağlardan Okyanuslara: Zor Seviye Coğrafya Testine Hazır mısın?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
04.11.2026 - 11:24
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Dünyanın en yüksek dağlarından en derin okyanus çukurlarına, sıra dışı iklim özelliklerinden ülkelerin coğrafi konumlarına kadar ne kadar bilgi sahibisin? Coğrafyayı yalnızca haritalar ve ülke başkentlerinden ibaret görüyorsan bu test fikrini değiştirebilir!

Hazırsan başla!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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