KPSS Adaylarına Taş Çıkartacak Genel Kültür Testi: Kaçta Kaç Yapacaksın?

KPSS genel kültür konularına ne kadar hakimsin? Tarihten coğrafyaya, vatandaşlıktan genel kültür bilgilerine kadar uzanan 10 soruluk zorlu bir testle bilgini sınamaya hazır mısın? Bu testte karşına çıkacak sorular, yalnızca ezberlediğin bilgileri değil, öğrendiklerini ne kadar iyi hatırladığını ve yorumlayabildiğini de ortaya çıkaracak.

Hazırsan başla!