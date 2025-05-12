Vergi Savaşlarında Flaş Gelişme: ABD ve Çin Anlaşma Sağladı! Vergileri 90 Günlüğüne İndirdiler
ABD ve Çin arasında yaşanan küresel ticaret savaşında flaş gelişme yaşandı. ABD ve Çin karşılıklı anlaşma sağlayarak vergileri 90 günlüğüne indirdiler. ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10'a düşürecek.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da başlattığı vergi savaşı dünya ekonomisini sarstı.
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ABD ve Çin anlaşma sağladı! Vergileri 90 günlüğüne indirdiler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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