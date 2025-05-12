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Vergi Savaşlarında Flaş Gelişme: ABD ve Çin Anlaşma Sağladı! Vergileri 90 Günlüğüne İndirdiler

Vergi Savaşlarında Flaş Gelişme: ABD ve Çin Anlaşma Sağladı! Vergileri 90 Günlüğüne İndirdiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 10:43

ABD ve Çin arasında yaşanan küresel ticaret savaşında flaş gelişme yaşandı. ABD ve Çin karşılıklı anlaşma sağlayarak vergileri 90 günlüğüne indirdiler. ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10'a düşürecek.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da başlattığı vergi savaşı dünya ekonomisini sarstı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da başlattığı vergi savaşı dünya ekonomisini sarstı.

Türkiye’ye yüzde 10 vergi uygulanacağını açıklayan Trump’ın pek çok ülkeye uyguladığı yeni tarifeler tartışmalara neden olmuştu. En çok dikkat çeken ise Çin’e uygulanan vergi tarifesi olmuştu. Böylece Çin ve ABD arasında misilleme vergi savaşları başlamış oldu.

ABD Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yaşanan misilleme açıklamalarının ardından yüzde 145’e çıkardı. Çin ise ABD’ye uygulayacağı verginin yüzde 125 olacağını duyurmuştu. 

 Küçük büyük tüm dünya devleri bu vergi tarifelerinin ardından ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşarken ABD ve Çin’den yeni adım geldi.

ABD ve Çin anlaşma sağladı! Vergileri 90 günlüğüne indirdiler.

ABD ve Çin anlaşma sağladı! Vergileri 90 günlüğüne indirdiler.

Küresel ticaret savaşlarının ardından ABD ve Çin karşılıklı tarife indirimini duyurdu. Ancak bu anlaşma 90 gün geçerli olacak. Çin, ABD mallarına uygulayacağı yüzde 125 vergiyi yüzde 10’a indirdi. 

ABD ise Çin’e uyguladığı vergi tarifesini 145’ten yüzde 30’a indirdi. Yapılan ortak açıklamada ekonomik ve ticari ilişkilerin düzenli biçimde ele alınması için diyalog mekanizmasının kurulacağı vurgulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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