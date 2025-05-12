Vergi Savaşlarında Flaş Gelişme: ABD ve Çin Anlaşma Sağladı! Vergileri 90 Günlüğüne İndirdiler

Türkiye’ye yüzde 10 vergi uygulanacağını açıklayan Trump’ın pek çok ülkeye uyguladığı yeni tarifeler tartışmalara neden olmuştu. En çok dikkat çeken ise Çin’e uygulanan vergi tarifesi olmuştu. Böylece Çin ve ABD arasında misilleme vergi savaşları başlamış oldu.

ABD Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yaşanan misilleme açıklamalarının ardından yüzde 145’e çıkardı. Çin ise ABD’ye uygulayacağı verginin yüzde 125 olacağını duyurmuştu.

Küçük büyük tüm dünya devleri bu vergi tarifelerinin ardından ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşarken ABD ve Çin’den yeni adım geldi.