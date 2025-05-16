Saat Verildi! Kuvvetli Fırtına Geliyor: Çatı Altında Durmayın, Aracınızı Ağaçlardan Uzak Tutun
Havaların ne zaman ısınacağı merak edilirken sıcak havayı özleyenlere bir kez daha kötü haber geldi. Güneş beklerken art arda kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşlara önemli uyarıda bulundu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olacak yağış için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği'nden uyarılar geldi.
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Mayıs ayında olmamıza rağmen soğukların ne zaman biteceği; sıcaklıkların ne zaman artacağı merak ediliyor.
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"Çatı altında durmayın, aracınızı ağaçlardan uzak tutun."
İBB kuvvetli yağış ve rüzgar için saat verdi.
Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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