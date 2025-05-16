Saat Verildi! Kuvvetli Fırtına Geliyor: Çatı Altında Durmayın, Aracınızı Ağaçlardan Uzak Tutun

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışların yaşanacağını dile getiren Prof. Dr. Şen, 'Bu gece yarısından itibaren Edirne/Enez-İpsala-Keşan, Çanakkale/ Bayramiç-Çan; sabah Tekirdağ/Erdek-Mudanya Yalova'da şiddetli yağmur gök gürültülü yıldırımlı var. Su baskınları yapar. Dere kenarlarından ve köprülerden uzak durun' dedi.

Rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini söyleyen Şen, 'Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına var. Çatı altlarıda bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin' ifadelerini kullandı.

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