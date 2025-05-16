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Saat Verildi! Kuvvetli Fırtına Geliyor: Çatı Altında Durmayın, Aracınızı Ağaçlardan Uzak Tutun

Saat Verildi! Kuvvetli Fırtına Geliyor: Çatı Altında Durmayın, Aracınızı Ağaçlardan Uzak Tutun

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 21:29

Havaların ne zaman ısınacağı merak edilirken sıcak havayı özleyenlere bir kez daha kötü haber geldi. Güneş beklerken art arda kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşlara önemli uyarıda bulundu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olacak yağış için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği'nden uyarılar geldi.

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Mayıs ayında olmamıza rağmen soğukların ne zaman biteceği; sıcaklıkların ne zaman artacağı merak ediliyor.

Mayıs ayında olmamıza rağmen soğukların ne zaman biteceği; sıcaklıkların ne zaman artacağı merak ediliyor.

Mayıs ayının ortalarına gelirken hâlâ mont ve bot mevsimi devam ediyor. Sıcaklıkların ne zaman artacağını vatandaş merak ediyor. Haziran ayı için geri sayım başladı ancak kıştan kalma soğuklar son bulmadı. Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde bir sıcak bir soğuk hava yaşanırken bu kez hafta sonu için kritik uyarı geldi.

"Çatı altında durmayın, aracınızı ağaçlardan uzak tutun."

"Çatı altında durmayın, aracınızı ağaçlardan uzak tutun."

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışların yaşanacağını dile getiren Prof. Dr. Şen, 'Bu gece yarısından itibaren Edirne/Enez-İpsala-Keşan, Çanakkale/ Bayramiç-Çan; sabah Tekirdağ/Erdek-Mudanya Yalova'da şiddetli yağmur gök gürültülü yıldırımlı var. Su baskınları yapar. Dere kenarlarından ve köprülerden uzak durun' dedi. 

Rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini söyleyen Şen, 'Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına var. Çatı altlarıda bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin' ifadelerini kullandı.

Kaynak

İBB kuvvetli yağış ve rüzgar için saat verdi.

İBB kuvvetli yağış ve rüzgar için saat verdi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle oldu:

'7 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden (07.00) itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde (40-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Beraberinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Akşam saatlerine (17.00) kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtiliyor.

AKOM, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.'

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden:

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden:
twitter.com

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

İlimizde aralıklarla devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın (#Cumartesi) öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

Sağanak ve gökgürütülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer fırtına (75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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