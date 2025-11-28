2026 Pasaport Harç ve Defter Bedelleri Belli Oldu: 1 Ocak'ta Değişiyor

2026 yılı için belirlenen %25,49’luk yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve belli idari ücretlerde olduğu gibi pasaport işlemleri için de esas alındı. Oran resmi gazetede yayımlandı ve karar doğrultusunda pasaport harçları ile defter bedelinde artış yapılması zorunlu hale geldi.

Harç dışındaki sabit gider olan defter bedelinin de güncellenmesiyle birlikte, vatandaşların pasaport için ödeyeceği toplam tutar önemli ölçüde arttı.