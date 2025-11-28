2026 Pasaport Harç ve Defter Bedelleri Belli Oldu: 1 Ocak'ta Değişiyor
Yeniden Değerleme Oranı’nın %25,49 olarak açıklanmasının ardından pasaport harçlarında ve defter bedelinde önemli bir artış yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni ücretler, pasaport süresine göre değişiyor. Bu yıl turistik veya iş amaçlı yurt dışına çıkacaklara yapılacak ödemenin tutarı yükseldi.
Yeni tarife hem kısa süreli hem uzun süreli pasaport alacak vatandaşları ilgilendiriyor.
Yeniden Değerleme Oranı resmileşti, harç ve defter ücretlerinde artış zorunlu oldu.
1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni pasaport harç ve defter bedelleri şöyle olacak:
Yani vatandaş, resmi bir belge almak için (seyahat özgürlüğü için) aylık maaşının neredeyse yüzde 70'ini devlete vermek zorunda öyle mi? Vaaah vaah ki ne vahh.