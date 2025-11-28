onedio

2026 Pasaport Harç ve Defter Bedelleri Belli Oldu: 1 Ocak'ta Değişiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.11.2025 - 11:20

Yeniden Değerleme Oranı’nın %25,49 olarak açıklanmasının ardından pasaport harçlarında ve defter bedelinde önemli bir artış yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni ücretler, pasaport süresine göre değişiyor. Bu yıl turistik veya iş amaçlı yurt dışına çıkacaklara yapılacak ödemenin tutarı yükseldi. 

Yeni tarife hem kısa süreli hem uzun süreli pasaport alacak vatandaşları ilgilendiriyor.

Yeniden Değerleme Oranı resmileşti, harç ve defter ücretlerinde artış zorunlu oldu.

2026 yılı için belirlenen %25,49’luk yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve belli idari ücretlerde olduğu gibi pasaport işlemleri için de esas alındı. Oran resmi gazetede yayımlandı ve karar doğrultusunda pasaport harçları ile defter bedelinde artış yapılması zorunlu hale geldi.

Harç dışındaki sabit gider olan defter bedelinin de güncellenmesiyle birlikte, vatandaşların pasaport için ödeyeceği toplam tutar önemli ölçüde arttı.

1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni pasaport harç ve defter bedelleri şöyle olacak:

  • 1 yıllık pasaport harcı: 4.296 TL

  • 2 yıllık pasaport harcı: 7.065 TL

  • 3 yıllık pasaport harcı: 10.065 TL

  • 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı: 14.146 TL

  • Pasaport defter bedeli: 1.424 TL

  • 3 yıldan uzun süreli pasaport için toplam maliyet: 15.570 TL

Buna göre en uzun süreli pasaport almak isteyen bir kişi, defter bedeliyle birlikte toplamda 15.570 TL ödeyecek. Yeni ücretler, pasaport harç ve defter bedeli ödemelerinde 2026 itibarıyla geçerli olacak.

fatih demir

Yani vatandaş, resmi bir belge almak için (seyahat özgürlüğü için) aylık maaşının neredeyse yüzde 70'ini devlete vermek zorunda öyle mi? Vaaah vaah ki ne vahh.