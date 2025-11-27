Ehliyet Sahiplerine Müjde! A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Ortadan Kalkabilir

Kulislerde konuşulan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, farklı ehliyet sınıfları arasında geçişi kolaylaştırmak için yeni bir taslak çalışma hazırladı. Mevcut sistemde sürücüler, farklı bir ehliyet sınıfı almak istediğinde çeşitli ek koşulları yerine getirmek zorunda kalıyor. Ancak yeni düzenlemede, halihazırda bir ehliyet sınıfına sahip olan sürücülerin bu yükümlülüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Buna göre herhangi bir ehliyet sınıfında yeterliliği bulunan sürücülerin, A, B, C, D ve E sınıflarına geçişte yalnızca almak istedikleri ehliyet türüne uygun aracı kullanabileceklerini kanıtlamaları yeterli olacak. Yapılacak yeterlilik sınavını başarılı şekilde tamamlayan sürücüler, yeni sınıfı mevcut çipli ehliyetlerine ekletebilecek.