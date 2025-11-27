Ehliyet Sahiplerine Müjde! A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Ortadan Kalkabilir
Meclise sunulması beklenen 12. Yargı Paketi çerçevesinde, ehliyet sınıfları arasındaki geçişi kolaylaştıracak düzenleme gündemde. Eğer tasarı kabul edilirse; A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçiş yapmak isteyen sürücüler için o şart ortadan kalkacak. Değişiklik, ehliyet alma sürecini önemli ölçüde sadeleştirebilir.
Sürücü sınıfları arasında geçişi kolaylaştıran yeni bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Ehliyet sahiplerini ilgilendiren bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında 2026’da Meclis’e sunulması bekleniyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
