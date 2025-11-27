onedio
Ehliyet Sahiplerine Müjde! A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyetler İçin O Şart Ortadan Kalkabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 17:48

Meclise sunulması beklenen 12. Yargı Paketi çerçevesinde, ehliyet sınıfları arasındaki geçişi kolaylaştıracak düzenleme gündemde. Eğer tasarı kabul edilirse; A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçiş yapmak isteyen sürücüler için o şart ortadan kalkacak. Değişiklik, ehliyet alma sürecini önemli ölçüde sadeleştirebilir.

Sürücü sınıfları arasında geçişi kolaylaştıran yeni bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, farklı ehliyet sınıfları arasında geçişi kolaylaştırmak için yeni bir taslak çalışma hazırladı. Mevcut sistemde sürücüler, farklı bir ehliyet sınıfı almak istediğinde çeşitli ek koşulları yerine getirmek zorunda kalıyor. Ancak yeni düzenlemede, halihazırda bir ehliyet sınıfına sahip olan sürücülerin bu yükümlülüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Buna göre herhangi bir ehliyet sınıfında yeterliliği bulunan sürücülerin, A, B, C, D ve E sınıflarına geçişte yalnızca almak istedikleri ehliyet türüne uygun aracı kullanabileceklerini kanıtlamaları yeterli olacak. Yapılacak yeterlilik sınavını başarılı şekilde tamamlayan sürücüler, yeni sınıfı mevcut çipli ehliyetlerine ekletebilecek.

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında 2026’da Meclis’e sunulması bekleniyor.

Söz konusu düzenlemenin, 2026 yılında Meclis gündemine gelmesi planlanan 12. Yargı Paketi içerisinde yer alacağı ifade ediliyor.

Daha önce 2024 yılının şubat ayında yapılan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc’ye kadar motosiklet kullanma hakkı tanınmıştı. Şimdi ise bu kapsamın genişletilmesi ve sürücü sınıfları arasındaki geçişin daha pratik hale getirilmesi hedefleniyor.

