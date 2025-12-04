Türkiye Bu 5 Meyvenin Nasıl Yenildiğini Merak Ediyor! Yanlış Yiyor Olabilirsiniz

Kinoa, pirinç ve bulgura benzeyen, fakat çok daha yüksek protein içeren bir tohumdur. Glütensiz olması nedeniyle çölyak hastaları tarafından güvenle tüketilebilir.

Tohumları pişirilerek salatalara eklenebilir, sade tüketilebilir ya da yoğurt ve kuru meyve ile karıştırılabilir. Kahvaltıda smoothie içine veya süt ile pişirilerek yulaf yerine tercih edilebilir.