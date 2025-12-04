onedio
Türkiye Bu 5 Meyvenin Nasıl Yenildiğini Merak Ediyor! Yanlış Yiyor Olabilirsiniz

Türkiye Bu 5 Meyvenin Nasıl Yenildiğini Merak Ediyor! Yanlış Yiyor Olabilirsiniz

Gökçe Cici
Gökçe Cici
04.12.2025 - 13:09

Son yıllarda süpermarket raflarında egzotik meyveler ve farklı tohumlar daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Ancak pek çoğunun nasıl tüketileceği hala bilinmiyor. Özellikle Kiwano, demirhindi, kinoa, mango ve yaban mersini Türkiye’de en çok aratılan gıdalar arasında. Kimisi püre haline getiriliyor, kimisi çiğ tüketiliyor, kimisi tek başına yenmiyor bile. İşte bu besinleri doğru tüketmenin püf noktaları, faydaları ve besin değerleri...

Google, yıl boyunca yapılan arama trendlerini açıkladığında en dikkat çeken kategorilerden biri yine "Nasıl yenir?" aramaları oldu.

Ülkemizde sadece klasik meyvelerle sınırlı kalmayan bu merak, son dönemde market raflarında daha sık gördüğümüz egzotik seçeneklere yöneldi. Özellikle Kiwano, mango, demirhindi, kinoa ve yaban mersini, 2025’te 'nasıl tüketilir?' sorusuyla arama listelerinde öne çıktı.

Kimisi çekirdeğiyle birlikte tüketiliyor, kimisi püre haline geliyor, bazıları ise tek başına yenmiyor bile. Hem tatlılarda hem içeceklerde kullanılan bu beş popüler gıdanın doğru tüketim şekilleri, yılın merak edilen konuları arasında yerini aldı.

Kiwano (Boynuzlu Kavun) Nasıl Yenir?

Kiwano (Boynuzlu Kavun) Nasıl Yenir?

Afrika kökenli 'boynuzlu kavun' olarak bilinen Kiwano, dışı sert kabuklu, içi jöle kıvamında bir meyvedir. Türkiye’de en çok Alanya çevresinde yetişir. Kabuğunun turuncuya dönmesi olgunlaşma işaretidir. Kesildiğinde içindeki çekirdekli jel doğrudan kaşıkla yenebilir. 

Tuz veya şeker eklenerek tüketilebilir. Smoothie, yoğurt, granola, salata ve tatlılara eklemek için oldukça uygundur. Reçel ve sos yapımında da kullanılabilir.

Demirhindi Nasıl Yenir?

Tamarindus indica bitkisinden elde edilen demirhindi, ekşi ve tatlı aromasıyla tropikal mutfaklarda vazgeçilmezdir. Dış kabuğu soyularak içindeki yoğun kıvamlı etli bölüm doğrudan yenebilir; tercihe göre bal veya şekerle tatlandırılabilir. 

Kurutulmuş demirhindi suyla yumuşatılıp püre haline getirilerek soslarda, içeceklerde veya tatlılarda kullanılabilir. Toz formunda baharat olarak da tercih edilir. Özellikle şerbet, çay, marmelat ve et sosları için oldukça popülerdir.

Kinoa Nasıl Yenir?

Kinoa Nasıl Yenir?

Kinoa, pirinç ve bulgura benzeyen, fakat çok daha yüksek protein içeren bir tohumdur. Glütensiz olması nedeniyle çölyak hastaları tarafından güvenle tüketilebilir. 

Tohumları pişirilerek salatalara eklenebilir, sade tüketilebilir ya da yoğurt ve kuru meyve ile karıştırılabilir. Kahvaltıda smoothie içine veya süt ile pişirilerek yulaf yerine tercih edilebilir.

Mango Nasıl Yenir?

Mango Nasıl Yenir?
blog.lexhealth.com

Tropik ülkelerde yetişen Mango, tatlı aromasıyla sevilen bir meyvedir. Tam olgun mango sarı-kırmızı renge bürünür. Ortasındaki büyük çekirdek nedeniyle keserken önce çekirdek hizasına kadar ikiye ayrılır. 

Çekirdek bıçakla kolayca çıkarılır. Kabuk içindeyken kare şeklinde kesilip ters çevrilerek yenebilir veya kaşıkla tüketilebilir. Püre, smoothie, meyve suyu, tatlı ve milkshake yapımında idealdir.

Yaban Mersini Nasıl Yenir?

Yaban Mersini Nasıl Yenir?

Fundagiller ailesine ait bu süper meyve hem taze hem kuru olarak tüketilebilir. Meyve suyu, reçel, marmelat, tatlı, smoothie, çay ve kahvaltılık karışımlarda kullanılır. Kurutulmuş hali tek başına ara öğün olarak tüketilebilir. 

Meyvenin yaprakları çay olarak da hazırlanabilir. Hafif ekşi-tatlı yapısıyla meyve salataları için ideal bir tamamlayıcıdır.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
