Cep Yakıyor! 24 Saat Geçmeden İkinci Zam Yolda: Motorin ve Benzine Dev Zam Geliyor
Cep Yakıyor! 24 Saat Geçmeden İkinci Zam Yolda: Motorin ve Benzine Dev Zam Geliyor
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Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi.
Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak
Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibarı ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.
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