Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cep Yakıyor! 24 Saat Geçmeden İkinci Zam Yolda: Motorin ve Benzine Dev Zam Geliyor

Cep Yakıyor! 24 Saat Geçmeden İkinci Zam Yolda: Motorin ve Benzine Dev Zam Geliyor

Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 08:52

Akaryakıta zam üstüne zam yapılmaya tüm hızıyla devam ediliyor. 24 saat geçmeden motorine ikinci zammın yapılacağı öğrenilirken, benzin fiyatlarına da bir zam daha geleceğinin sinyali verildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi.

Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi.

Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak

Motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak

Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibarı ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibarı ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
15
14
9
8
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?