MEB'in Önceliği Yine İmam Hatip: Fen Lisesine 750 Milyon, İmam Hatibe 2 Milyar!
MEB'in Önceliği Yine İmam Hatip: Fen Lisesine 750 Milyon, İmam Hatibe 2 Milyar!
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2024 yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, imam hatip liseleri için ayrılan 2 milyar liralık kaynakla yapımına ilk olarak 2013’ta başlanan 36 farklı ilde yapımı devam eden bin 89 derslikli lisenin inşaatı hızlandırılacak.
O tarihten bu yana imam hatip liselerinin inşaatlarına devlet bütçesinden 862 milyon 467 bin lira para harcandı.
Milli Eğitim Bakanlığı fen liselerinin inşaatına ise sınırlı kaynak gönderecek. Yatırım Programına göre, 2016 yılından bu yana 13 ilde yapımı devam eden 256 derslikli fen liselerinin inşaatlarıyla bin 400 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 3 adet spor salonu ve 1 adet konferans salonu için bu yıl bütçeden 750 milyon liralık ödenek tahsis edildi.
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