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MEB'in Önceliği Yine İmam Hatip: Fen Lisesine 750 Milyon, İmam Hatibe 2 Milyar!

MEB'in Önceliği Yine İmam Hatip: Fen Lisesine 750 Milyon, İmam Hatibe 2 Milyar!

MEB imam hatipli öğrenci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 08:08

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2024 yılında imam hatip liseleri inşaatı için kesenin ağzını açtı. Ancak önceliği yine imam hatip oldu. İmam hatipler için 2 milyar TL, fen liselerinin inşaatına ise 750 milyon TL ödenek ayırdığı ortaya çıktı.

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2024 yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, imam hatip liseleri için ayrılan 2 milyar liralık kaynakla yapımına ilk olarak 2013’ta başlanan 36 farklı ilde yapımı devam eden bin 89 derslikli lisenin inşaatı hızlandırılacak.

2024 yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, imam hatip liseleri için ayrılan 2 milyar liralık kaynakla yapımına ilk olarak 2013’ta başlanan 36 farklı ilde yapımı devam eden bin 89 derslikli lisenin inşaatı hızlandırılacak.

O tarihten bu yana imam hatip liselerinin inşaatlarına devlet bütçesinden 862 milyon 467 bin lira para harcandı.

O tarihten bu yana imam hatip liselerinin inşaatlarına devlet bütçesinden 862 milyon 467 bin lira para harcandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 36 ilde inşaatı devam eden okul ve pansiyonlar için 2026 sonuna kadar bugünkü parasal değerlerle en az 4.7 milyar liralık harcama yapılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı fen liselerinin inşaatına ise sınırlı kaynak gönderecek. Yatırım Programına göre, 2016 yılından bu yana 13 ilde yapımı devam eden 256 derslikli fen liselerinin inşaatlarıyla bin 400 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 3 adet spor salonu ve 1 adet konferans salonu için bu yıl bütçeden 750 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı fen liselerinin inşaatına ise sınırlı kaynak gönderecek. Yatırım Programına göre, 2016 yılından bu yana 13 ilde yapımı devam eden 256 derslikli fen liselerinin inşaatlarıyla bin 400 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 3 adet spor salonu ve 1 adet konferans salonu için bu yıl bütçeden 750 milyon liralık ödenek tahsis edildi.
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