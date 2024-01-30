MEB'in Önceliği Yine İmam Hatip: Fen Lisesine 750 Milyon, İmam Hatibe 2 Milyar!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2024 yılında imam hatip liseleri inşaatı için kesenin ağzını açtı. Ancak önceliği yine imam hatip oldu. İmam hatipler için 2 milyar TL, fen liselerinin inşaatına ise 750 milyon TL ödenek ayırdığı ortaya çıktı.