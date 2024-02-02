Feci Olay! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var
Feci Olay! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var
Bir hafta içinde ikinci tren kazası yaşandı. Muş'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. TIR'daki 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin de yaralandığı kazada 25 boğa da hayatını kaybetti.
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Muş'ta öğle saatlerinde şeker fabrikasının karşısındaki hemzemin geçitte kaza meydana geldi.
Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları kent merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı yönetimindeki TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ-Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazada, 21 yaşındaki Yusuf Tan ve 29 yaşındaki Cahit Arar hayatını kaybetti, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaza sonucu TIR'daki boğalardan 25'i de öldü.
Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler:
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