Feci Olay! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Bir hafta içinde ikinci tren kazası yaşandı. Muş'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. TIR'daki 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin de yaralandığı kazada 25 boğa da hayatını kaybetti.