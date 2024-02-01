Kuyumcuda Akılalmaz Olay: Dükkanın Ortasına 5 Kadın Tuvaletini Yaptı
Kuyumcuda Akılalmaz Olay: Dükkanın Ortasına 5 Kadın Tuvaletini Yaptı
Hırsızlık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların başı sıklıkla hırsızlarla derde girirken, Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Adana'da bir kuyumcuyu soymaya kalkışan 5 kadın, panikleyip ilginç bir yönteme başvurdu.
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Şüpheli 5 kadın, kuyumcuda tuvaletlerini yaparak polis gelmeden olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak yöntemleri işe yaramadı ve şüpheliler gözaltına alındı.
Adana'da kuyumcuya girip, altın çalmaya kalkışan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmak isteyen kadınlar, kurtulmak için iş yerinde tuvaletlerini yaptı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 5 kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girip altın çalmaya kalkıştı.
Durumu anlayan iş yeri sahibi şüphelilerin kaçmaması için kapıyı kilitledi. Panikleyen kadınlar polise yakalamamak için iş yeri sahibiyle tartışıp kaçmaya çalıştı.
Arbede sırasında kadınlar kuyumcuda tuvaletlerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
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Şüpheliler, ardından emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay yerinden görüntüler:
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