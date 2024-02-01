Kuyumcuda Akılalmaz Olay: Dükkanın Ortasına 5 Kadın Tuvaletini Yaptı

Hırsızlık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların başı sıklıkla hırsızlarla derde girirken, Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Adana'da bir kuyumcuyu soymaya kalkışan 5 kadın, panikleyip ilginç bir yönteme başvurdu.