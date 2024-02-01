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2026'ya Kadar Geçerli Olacak: Türk Midyelerine Yasak Kararı

2026'ya Kadar Geçerli Olacak: Türk Midyelerine Yasak Kararı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 12:35

 Avrupa Komisyonu, Türkiye'den çift kabuklu yumuşakça ithalatına yönelik kısıtlamalarını uzattığını duyurdu. Alınan tedbirlerin Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

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Gıda güvenliğine ilişkin zaafiyetlerin meydana gelmesi Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti.

Gıda güvenliğine ilişkin zaafiyetlerin meydana gelmesi Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti.

Sözcü'nün haberine göre, Avrupa Komisyonu, Türkiye'den istiridye ve midye gibi çift kabuklu yumuşakça ithalatına yönelik kısıtlamaları uzatma kararı aldı.

Alınan tedbirlerin Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı kaydedilirken, canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların raf ömrünün kısa olması sebebiyle sınırda test yapılamadığına dikkat çekildi. Bu yüzden de ithalatın yasaklandığı vurgulandı.

Alınan tedbirlerin Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı kaydedilirken, canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların raf ömrünün kısa olması sebebiyle sınırda test yapılamadığına dikkat çekildi. Bu yüzden de ithalatın yasaklandığı vurgulandı.

Dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakça sevkiyatları deniz biyotoksinleri açısından, dondurulmuş yumuşakça sevkiyatları ise E. coli (kolibasili) açısından testlerden geçiriliyor.

Dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakça sevkiyatları deniz biyotoksinleri açısından, dondurulmuş yumuşakça sevkiyatları ise E. coli (kolibasili) açısından testlerden geçiriliyor.

Tedbirler, Avrupa'ya gönderilen çift kabuklu yumuşakçaların üretiminde Türk yetkililer tarafından resmi kontrollerin uygulanmasında sorunlar tespit eden ve üye devletlerin mikrobiyolojik kaygılar nedeniyle Türkiye'den uygun olmayan sevkiyatları rapor ettiği DG Sante denetimlerinin ardından uygulamaya kondu.

Tedbirler, Avrupa'ya gönderilen çift kabuklu yumuşakçaların üretiminde Türk yetkililer tarafından resmi kontrollerin uygulanmasında sorunlar tespit eden ve üye devletlerin mikrobiyolojik kaygılar nedeniyle Türkiye'den uygun olmayan sevkiyatları rapor ettiği DG Sante denetimlerinin ardından uygulamaya kondu.

2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerde çift kabuklu yumuşakçalara yönelik kontrol sisteminde bazı sorunlar tespit edildi. Meydana gelen gıda güvenliği zaafiyetleri Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti.

2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerde çift kabuklu yumuşakçalara yönelik kontrol sisteminde bazı sorunlar tespit edildi. Meydana gelen gıda güvenliği zaafiyetleri Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti.
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