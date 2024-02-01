2026'ya Kadar Geçerli Olacak: Türk Midyelerine Yasak Kararı
2026'ya Kadar Geçerli Olacak: Türk Midyelerine Yasak Kararı
Avrupa Komisyonu, Türkiye'den çift kabuklu yumuşakça ithalatına yönelik kısıtlamalarını uzattığını duyurdu. Alınan tedbirlerin Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı kaydedildi.
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Gıda güvenliğine ilişkin zaafiyetlerin meydana gelmesi Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti.
Alınan tedbirlerin Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı kaydedilirken, canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların raf ömrünün kısa olması sebebiyle sınırda test yapılamadığına dikkat çekildi. Bu yüzden de ithalatın yasaklandığı vurgulandı.
Dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakça sevkiyatları deniz biyotoksinleri açısından, dondurulmuş yumuşakça sevkiyatları ise E. coli (kolibasili) açısından testlerden geçiriliyor.
Tedbirler, Avrupa'ya gönderilen çift kabuklu yumuşakçaların üretiminde Türk yetkililer tarafından resmi kontrollerin uygulanmasında sorunlar tespit eden ve üye devletlerin mikrobiyolojik kaygılar nedeniyle Türkiye'den uygun olmayan sevkiyatları rapor ettiği DG Sante denetimlerinin ardından uygulamaya kondu.
2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerde çift kabuklu yumuşakçalara yönelik kontrol sisteminde bazı sorunlar tespit edildi. Meydana gelen gıda güvenliği zaafiyetleri Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti.
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