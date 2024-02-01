Şanlıurfa'da Misafirliğe Gittikleri Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı
Şanlıurfa'da Misafirliğe Gittikleri Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı ev çöktü. Çökme sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
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Evin 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde orta hasar aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı. Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi 49 yaşındaki Serap Urak ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri 56 yaşındaki Cemile Arıkan’ı ziyarete gitti.
Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.
Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Olay yerinden görüntüler:
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