Kendi Ağzıyla İtiraf Etti: 'Simit Zammını Seçimden Sonra Yapacağız'

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Delibaş, Ticaret Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda simit zammını geri çektiklerini açıkladı. Delibaş, simitin fiyatını önümüzdeki günlerde 12 lira 50 kuruşa çıkaracaklarını ve yerel seçimlerden sonra bir zam daha yapacaklarını söyledi.