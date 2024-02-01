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Kendi Ağzıyla İtiraf Etti: 'Simit Zammını Seçimden Sonra Yapacağız'

Kendi Ağzıyla İtiraf Etti: 'Simit Zammını Seçimden Sonra Yapacağız'

Ankara Simit
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 11:26

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, kendi ağzıyla zam itirafında bulundu. Simide zam kararının bakanlıktan talimat gelince geri çekmek zorunda kaldıklarını açıklayan Delibaş, asıl zammın seçimlerden sonra olacağını duyurdu.

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Ekmeğe yapılan zamlardan sonra sıra simide geldi. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL'den satılacağını duyurmuştu.

Ekmeğe yapılan zamlardan sonra sıra simide geldi. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL'den satılacağını duyurmuştu.

"Bunun nedeni ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur'' diyen Delibaş sözlerine devam etti: ''Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğalgaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."

"Bunun nedeni ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur'' diyen Delibaş sözlerine devam etti: ''Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğalgaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."

Tepki çeken kararın ardından ise Savaş Delibaş, simit zammını geri aldıklarını söyleyerek tekrar 10 liradan satışına devam edeceğini belirtmişti.

Tepki çeken kararın ardından ise Savaş Delibaş, simit zammını geri aldıklarını söyleyerek tekrar 10 liradan satışına devam edeceğini belirtmişti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Delibaş, Ticaret Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda simit zammını geri çektiklerini açıkladı. Delibaş, simitin fiyatını önümüzdeki günlerde 12 lira 50 kuruşa çıkaracaklarını ve yerel seçimlerden sonra bir zam daha yapacaklarını söyledi.

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şu sözleri kaydetti: "Zam için valiliğe başvurmadan önce maliyet hesabı yaptık. Bir simidin bize maliyetini 11 lira 20 kuruş olarak belirledik. Maliyetleri, girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alıp fiyatı 15 lira olarak belirledik. Valilik, fiyat listemizi onayladı, Biz de bunu üyelerimize liste olarak bildirdik. Simit fiyatlarına yaptığımız zammın haberlerde yayımlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu.''

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şu sözleri kaydetti: "Zam için valiliğe başvurmadan önce maliyet hesabı yaptık. Bir simidin bize maliyetini 11 lira 20 kuruş olarak belirledik. Maliyetleri, girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alıp fiyatı 15 lira olarak belirledik. Valilik, fiyat listemizi onayladı, Biz de bunu üyelerimize liste olarak bildirdik. Simit fiyatlarına yaptığımız zammın haberlerde yayımlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu.''

''Fiyat artışlarını hatırlattım. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim.Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Önümüzdeki hafta fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. 12 lira 50 kuruş şeklinde. Simit zammının seçimden sonra da yapmak zorunda kalacağız."

''Fiyat artışlarını hatırlattım. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim.Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Önümüzdeki hafta fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. 12 lira 50 kuruş şeklinde. Simit zammının seçimden sonra da yapmak zorunda kalacağız."
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