Kendi Ağzıyla İtiraf Etti: 'Simit Zammını Seçimden Sonra Yapacağız'
Kendi Ağzıyla İtiraf Etti: 'Simit Zammını Seçimden Sonra Yapacağız'
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Ekmeğe yapılan zamlardan sonra sıra simide geldi. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL'den satılacağını duyurmuştu.
"Bunun nedeni ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur'' diyen Delibaş sözlerine devam etti: ''Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğalgaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."
Tepki çeken kararın ardından ise Savaş Delibaş, simit zammını geri aldıklarını söyleyerek tekrar 10 liradan satışına devam edeceğini belirtmişti.
Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şu sözleri kaydetti: "Zam için valiliğe başvurmadan önce maliyet hesabı yaptık. Bir simidin bize maliyetini 11 lira 20 kuruş olarak belirledik. Maliyetleri, girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alıp fiyatı 15 lira olarak belirledik. Valilik, fiyat listemizi onayladı, Biz de bunu üyelerimize liste olarak bildirdik. Simit fiyatlarına yaptığımız zammın haberlerde yayımlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu.''
''Fiyat artışlarını hatırlattım. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim.Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Önümüzdeki hafta fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. 12 lira 50 kuruş şeklinde. Simit zammının seçimden sonra da yapmak zorunda kalacağız."
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