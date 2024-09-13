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Annesini Öldürdü, Cesediyle Yaşadı

Annesini Öldürdü, Cesediyle Yaşadı

Cinayet Beyoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 18:13

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Ercan Yıldız, aynı evde yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Ercan Yıldız, annesinin cesediyle iki gün aynı evde yaşadı.

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Korkunç cinayet, Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi.

Korkunç cinayet, Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ercan Yıldız ile beraber yaşayan anne Aysel Yıldız 2 gündür işe gitmeyince yakınları ve komşuları sabah saatlerinde eve geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ercan Yıldız ile beraber yaşayan anne Aysel Yıldız 2 gündür işe gitmeyince yakınları ve komşuları sabah saatlerinde eve geldi.

Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak eve giren komşular annenin öldüğünü anladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak eve giren komşular annenin öldüğünü anladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü. Aysel Yıldız’ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü. Aysel Yıldız’ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Komşu İlhan Ataç “Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu. Çocuk burada annesiyle beraber yaşıyor. O gece de komşulardan görenler olmuş. Annesi işe gitmeyince şüphelenmişler. ‘Annen nerede’ diye sormuşlar. Daha sonra annesini görünce polise haber vermişler. Adli Tıp'tan geldiler. İnceleme yaptılar. Sonra cenazeyi kaldırdılar. Çocuğu da götürdüler. Annesini bıçakladıktan sonra ağzına yastık bastırtmış. Daha sonra da kanları silmiş. Boğuldu süsü vermeye çalışmış" dedi.

Komşu İlhan Ataç “Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu. Çocuk burada annesiyle beraber yaşıyor. O gece de komşulardan görenler olmuş. Annesi işe gitmeyince şüphelenmişler. ‘Annen nerede’ diye sormuşlar. Daha sonra annesini görünce polise haber vermişler. Adli Tıp'tan geldiler. İnceleme yaptılar. Sonra cenazeyi kaldırdılar. Çocuğu da götürdüler. Annesini bıçakladıktan sonra ağzına yastık bastırtmış. Daha sonra da kanları silmiş. Boğuldu süsü vermeye çalışmış" dedi.
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