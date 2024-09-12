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Daha 20 Yaşındaydı: Suriye'den Ateş Edilen Yorgun Mermi Gaziantep'te Can Aldı

Daha 20 Yaşındaydı: Suriye'den Ateş Edilen Yorgun Mermi Gaziantep'te Can Aldı

Suriye Gaziantep
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 23:43

Gaziantep'te akılalmaz bir olay yaşandı. Fırat Nehri kenarında oturan 20 yaşındaki Mehmet Caymaz’a Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi isabet etti. 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. 

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Suriye tarafından çok sayıda ateşlenen yorgun mermiler Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki birçok noktaya isabet etti.

Suriye tarafından çok sayıda ateşlenen yorgun mermiler Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki birçok noktaya isabet etti.

Suriye'den geldiği iddia edilen yorgun mermilerden biri Fırat Nehri kenarında oturan 20 yaşındaki Mehmet Caymaz’ın göğüs bölgesine isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan genç ağır yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suriye'den geldiği iddia edilen yorgun mermilerden biri Fırat Nehri kenarında oturan 20 yaşındaki Mehmet Caymaz’ın göğüs bölgesine isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan genç ağır yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı genç, durumunun ağırlaşması üzerine Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Caymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralı genç, durumunun ağırlaşması üzerine Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Caymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayı duyup hastaneye akın eden gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı duyup hastaneye akın eden gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte o anlar:

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