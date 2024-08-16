Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi İnsanları Nasıl Öldürür?

Yorgun merminin ne kadar yükselebileceği, mermi ve atış özelliklerine, silahın namlu çapı gibi faktörlerin etkisine göre değişiklik gösterebilir. Mermi, bir süre sonra kinetik enerjisini kaybedip yerçekiminin etkisiyle tekrar hız kazanmaya başlar.

Dik bir şekilde havaya atılan bir merminin 1500 metre kadar yükselebileceği aktarılır.