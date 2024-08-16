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Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi İnsanları Nasıl Öldürür?

Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi İnsanları Nasıl Öldürür?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 00:30

Silahla havaya ateş açılması oldukça tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor. Ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilen 'yorgun mermi' silahla havaya ateş açılmasının ardından oluşuyor. Mermi, namlu çıkış hızını kaybetmiş olsa da yerçekiminin etkisiyle hız kazanıyor.

Peki yorgun mermi insanları nasıl öldürür, yorgun mermi nedir?

Kaynak: Fırat Tıp Dergisi / Yorgun Mermiye Bağlı Gelişen Ölüm Olgusu

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Yorgun Mermi Nedir?

Yorgun Mermi Nedir?

Havaya doğru ateş edildiğinde bir süre sonra mermi ilk namludan çıkış hızını kaybeder. İlk hızını kaybeden mermi, yer çekiminin etkisiyle hız kazanır. Yere düşmeye başlayan mermi bu aşamada artık 'yorgun mermi' olarak tanımlanır.

Yorgun mermi, merminin ulaşabildiği en yüksek konumdan aşağı düşmesine denir.

Yorgun Mermi Kaç Metre Gider?

Yorgun Mermi Kaç Metre Gider?

Yorgun merminin ne kadar yükselebileceği, mermi ve atış özelliklerine, silahın namlu çapı gibi faktörlerin etkisine göre değişiklik gösterebilir. Mermi, bir süre sonra kinetik enerjisini kaybedip yerçekiminin etkisiyle tekrar hız kazanmaya başlar. 

Dik bir şekilde havaya atılan bir merminin 1500 metre kadar yükselebileceği aktarılır.

Yorgun Mermi Ne Kadar Hıza Ulaşır?

Yorgun Mermi Ne Kadar Hıza Ulaşır?

Serbest düşme esnasında sürekli hızlanan mermi, ne kadar yükseğe çıkarsa o denli yüksekten düşecektir. Bu bağlamda yorgun merminin hızının da artacağı düşünülebilir.

Yorgun merminin hızının 160 km'ye ulaşabileceği, dolayısıyla ölümcül olabileceği aktarılır.

Yorgun Mermi Öldürür mü, İnsanları Nasıl Öldürür?

Yorgun Mermi Öldürür mü, İnsanları Nasıl Öldürür?

Hızı oldukça artabilen yorgun mermi, insanlarda ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme bile yol açabilir. Bugüne kadar yorgun mermi yüzünden ciddi sakatlıklar geçiren veya hayatını kaybeden kişiler vardır. 

Yorgun mermi yaralanmalarında kişilerin genellikle silah sesi duymadıkları aktarılır. Öyle ki yorgun merminin yaraladığı insanlar, bilinç kaybını veya yere düşmelerini başka sebeplere bağlar.

Kutlamalarda, düğünlerde ve kalabalık ortamlarda bireysel silahların bilinçsizce kullanılması yorgun mermilere, dolayısıyla ciddi sakatlıklara ve ölüme yol açar. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu bilinçsiz hareketin engellenmesi için koruyucu önlemlerin alınması, vatandaşların bilinçlendirilmesi, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması gereklidir. 

Sizler de yorgun merminin ölümcül olduğunu unutmayın, etrafınızdakileri bilinçlendirmeyi ihmal etmeyin!

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