Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi İnsanları Nasıl Öldürür?
Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi İnsanları Nasıl Öldürür?
Silahla havaya ateş açılması oldukça tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor. Ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilen 'yorgun mermi' silahla havaya ateş açılmasının ardından oluşuyor. Mermi, namlu çıkış hızını kaybetmiş olsa da yerçekiminin etkisiyle hız kazanıyor.
Peki yorgun mermi insanları nasıl öldürür, yorgun mermi nedir?
Kaynak: Fırat Tıp Dergisi / Yorgun Mermiye Bağlı Gelişen Ölüm Olgusu
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Yorgun Mermi Nedir?
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