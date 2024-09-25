Görüş Bildir
Haberler
TV
"Kapıyı Açar mısınız Lütfen?" Uğur Dündar Efsane Programı Arena ile Ekranlara Dönüyor!

"Kapıyı Açar mısınız Lütfen?" Uğur Dündar Efsane Programı Arena ile Ekranlara Dönüyor!

Uğur Dündar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 18:26

Televizyon ekranlarının efsane programı Arena'nın yoğun istek üzerine yeniden izleyiciyle buluşacağını daha önce duyurmuştuk. 'Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?' sözüyle duyurulan programın ilk bölümü bu akşam yayınlanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak 1992 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arena, Uğur Dündar'la bütünleşen ve büyük beğeni toplayan programlardan biri olmuştu.

İlk olarak 1992 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arena, Uğur Dündar'la bütünleşen ve büyük beğeni toplayan programlardan biri olmuştu.

32 yıl boyunca pek çok kanal değiştiren Arena, son olarak Tele 1 ekranlarında yayınlanmış ve ekran macerasını kısa bir süreliğine noktalamıştı.

32 yıl boyunca pek çok kanal değiştiren Arena, son olarak Tele 1 ekranlarında yayınlanmış ve ekran macerasını kısa bir süreliğine noktalamıştı.

Geçtiğimiz hafta artık ikonikleşen "Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?" videosuyla duyurulan program yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta artık ikonikleşen "Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?" videosuyla duyurulan program yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu, Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin, Sözcü TV Özel Haberler Muhabiri Fırat Fıstık ve Hazar Dost’un çarpıcı dosyalarıyla, özel konukları Müjdat Gezen ve Oğuzhan Uğur'un konuk olacağı ilk program bu akşam Sözcü TV ekranlarında yayınlanacak.

Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu, Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin, Sözcü TV Özel Haberler Muhabiri Fırat Fıstık ve Hazar Dost’un çarpıcı dosyalarıyla, özel konukları Müjdat Gezen ve Oğuzhan Uğur'un konuk olacağı ilk program bu akşam Sözcü TV ekranlarında yayınlanacak.

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın