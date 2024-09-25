Kimse Fark Etmemiş: Yalı Çapkını'nın O Sahnesinde Set Çalışanı Göründü!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 75. bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu. Ferit'in Seyran'ın hayalini gördüğü sahneye baktığımızda bir set çalışanı yanlışlıkla sahnede yer alırken o anları fark etmeyen kurgu ekibi diziyi bu haliyle yayınlamış.