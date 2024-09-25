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Kimse Fark Etmemiş: Yalı Çapkını'nın O Sahnesinde Set Çalışanı Göründü!

Kimse Fark Etmemiş: Yalı Çapkını'nın O Sahnesinde Set Çalışanı Göründü!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 15:56

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 75. bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu. Ferit'in Seyran'ın hayalini gördüğü sahneye baktığımızda bir set çalışanı yanlışlıkla sahnede yer alırken o anları fark etmeyen kurgu ekibi diziyi bu haliyle yayınlamış.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 75. bölümündeki bir çekim hatası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 75. bölümündeki bir çekim hatası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son bölümde bir bara eğlenmeye giden Ferit'in Seyran'ın hayalini gördüğü sahne bölümün en can alıcı anlarından biri olurken meğer o sahnede büyük bir çekim hatası yaşanmış.

Son bölümde bir bara eğlenmeye giden Ferit'in Seyran'ın hayalini gördüğü sahne bölümün en can alıcı anlarından biri olurken meğer o sahnede büyük bir çekim hatası yaşanmış.

Hayalinde Seyran'la dans edip ona sarılan Ferit'in o sahnesini izleyen bazı izleyiciler, sahnede set ekibinden bir kameramanın yer aldığını fark edip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hayalinde Seyran'la dans edip ona sarılan Ferit'in o sahnesini izleyen bazı izleyiciler, sahnede set ekibinden bir kameramanın yer aldığını fark edip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte o sahne:

İşte o sahne:

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