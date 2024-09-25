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Alper Rende, 6 Şubat Depreminde Survivor'da Yaşadıklarını Anlattı!

Alper Rende, 6 Şubat Depreminde Survivor'da Yaşadıklarını Anlattı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 14:26

Melis İşiten'in YouTube kanalına konuk olan Alper Rende, 6 Şubat depremi sonrası Survivor'da yaşadıklarını ve yayın olmadığı dönem adada neler olduğunu anlattı.

KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov

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Survivor 2023'te yarışan sosyal medya fenomeni Alper Rende, Melis İşiten'in YouTube'daki programına konuk oldu.

Survivor 2023'te yarışan sosyal medya fenomeni Alper Rende, Melis İşiten'in YouTube'daki programına konuk oldu.

Uzun süre adada mücadelesini sürdüren Rende, Survivor hakkında ilk kez Melis İşiten'e konuşurken 6 Şubat depreminde yarışmada olduğunu ve o dönem neler yaşadıklarını anlattı.

Uzun süre adada mücadelesini sürdüren Rende, Survivor hakkında ilk kez Melis İşiten'e konuşurken 6 Şubat depreminde yarışmada olduğunu ve o dönem neler yaşadıklarını anlattı.

Survivor 2023'ün bugüne kadar yapılan en zor Survivor olduğunu belirten Rende, "Deprem oldu, dengemiz bozuldu" diyerek yaşadıklarıyla şaşırttı.

Survivor 2023'ün bugüne kadar yapılan en zor Survivor olduğunu belirten Rende, "Deprem oldu, dengemiz bozuldu" diyerek yaşadıklarıyla şaşırttı.

"Çok kötü bir döneme denk geldik. Deprem oldu dengelerimiz bozuldu. İnsanın da içi rahat etmiyor. Burada bir can derdi var ama orada da milyon dolarlar harcanıyor."

"Çok kötü bir döneme denk geldik. Deprem oldu dengelerimiz bozuldu. İnsanın da içi rahat etmiyor. Burada bir can derdi var ama orada da milyon dolarlar harcanıyor."

'İnsanların bir noktada da kafasını dağıtmaya ihtiyacı var ama ben gerçekten çok zorlandım. İnsanlar burada can derdindeyken orada bisküvi için koştuğumda içim rahatsızdı.'

Deprem dönemi boyunca Survivor yayını olmadığı için yarışmacıların başka bir yere götürüldüğünü anlatan Rende, o anları Survivor'ın en zor zamanı olarak nitelendirdi.

Deprem dönemi boyunca Survivor yayını olmadığı için yarışmacıların başka bir yere götürüldüğünü anlatan Rende, o anları Survivor'ın en zor zamanı olarak nitelendirdi.

'Bizi 15 gün bir yere aldılar. Orası daha da zordu. Günde bir öğün yemek veriyorlardı. Yarışmıyoruz, dört duvar arasındasın. Orada psikolojik olarak yoruldum. Her şeye rağmen Survivor benim için en büyük deneyimlerden biriydi.' 

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