Alper Rende, 6 Şubat Depreminde Survivor'da Yaşadıklarını Anlattı!

'Bizi 15 gün bir yere aldılar. Orası daha da zordu. Günde bir öğün yemek veriyorlardı. Yarışmıyoruz, dört duvar arasındasın. Orada psikolojik olarak yoruldum. Her şeye rağmen Survivor benim için en büyük deneyimlerden biriydi.'