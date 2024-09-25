Alper Rende, 6 Şubat Depreminde Survivor'da Yaşadıklarını Anlattı!
Alper Rende, 6 Şubat Depreminde Survivor'da Yaşadıklarını Anlattı!
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Survivor 2023'te yarışan sosyal medya fenomeni Alper Rende, Melis İşiten'in YouTube'daki programına konuk oldu.
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Uzun süre adada mücadelesini sürdüren Rende, Survivor hakkında ilk kez Melis İşiten'e konuşurken 6 Şubat depreminde yarışmada olduğunu ve o dönem neler yaşadıklarını anlattı.
Survivor 2023'ün bugüne kadar yapılan en zor Survivor olduğunu belirten Rende, "Deprem oldu, dengemiz bozuldu" diyerek yaşadıklarıyla şaşırttı.
"Çok kötü bir döneme denk geldik. Deprem oldu dengelerimiz bozuldu. İnsanın da içi rahat etmiyor. Burada bir can derdi var ama orada da milyon dolarlar harcanıyor."
Deprem dönemi boyunca Survivor yayını olmadığı için yarışmacıların başka bir yere götürüldüğünü anlatan Rende, o anları Survivor'ın en zor zamanı olarak nitelendirdi.
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