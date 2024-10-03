Estetik Uğruna Hayatından Oldu! 8 Saatte 6 Estetik Operasyon Geçirdi, Hayatını Kaybetti
Estetik Uğruna Hayatından Oldu! 8 Saatte 6 Estetik Operasyon Geçirdi, Hayatını Kaybetti
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Brezilya'da yaşayan 24 yaşındaki Viviane Lira Monte, internet üzerinden bulduğu bir cerrah aracılığıyla sekiz saatte altı farklı estetik operasyon geçirdi.
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31 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda meme küçültme, karın, kol, sırt ve çene bölgelerinden yağ aldırma işlemleri uygulandı. Daha sonra cerrah, alınan yağı kalça büyütme için kullandı.
Ameliyatının ardından, 15 saat sonra eve dönmesine izin verilen genç kadının sağlık durumu hızla kötüleşti ve ailesi onu acil olarak yerel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede, doktorlar kadının kan basıncının düştüğünü fark ederek Viviane'i başka bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk etti. Karın boşluğunda oluşan enfeksiyonun kalp yetmezliğine yol açması sonucu 22 gün yoğun bakımda kalan 24 yaşındaki kadın 26 Eylül'de hayatını kaybetti.
Viviane'in eşi Renan Santiago, "Ameliyat nedeniyle çok fazla iltihap ve enfeksiyon oluştu. 22 gün boyunca iyi haberler almadan acı çektik" dedi. Santiago, cerrahın Viviane'i başta istemediği ameliyatlar için ikna ettiğini ve daha fazla operasyon için kendisine indirim teklif ettiğini iddia etti.
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