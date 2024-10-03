Estetik Uğruna Hayatından Oldu! 8 Saatte 6 Estetik Operasyon Geçirdi, Hayatını Kaybetti

Brezilya’da estetik ameliyat bir can daha aldı. 24 yaşında Viviane Lira Monte isminde bir kadın, 8 saatte 6 farklı estetik operasyon geçirdi. Ameliyattan 15 saat sonra evine gönderilen kadın, kan basıncı düşmesi sonrasında hayatını kaybetti. Polis, yaşananlar sonrasında soruşturma başlattı.