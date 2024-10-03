Evleneceksen Gel ile Tanıdığımız Apaçi Mustafa, Sevgilisinin Maketi Yayından Götürülünce Sinir Krizi Geçirdi!
Evleneceksen Gel ile Tanıdığımız Apaçi Mustafa, Sevgilisinin Maketi Yayından Götürülünce Sinir Krizi Geçirdi!
Daha önce Evleneceksen Gel'de bir fenomene dönüşen Mustafa, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu Sana Değer programına annesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediğini iddia ederek sevgilisinin maketiyle yayına katılmıştı. Annesinin maketi stüdyodan götürmesiyle Mustafa sinir krizi geçirdi.
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Evleneceksen Gel programında yaptığı apaçi dansıyla fenomen haline gelen Mustafa Bilginer, bu kez de Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın Sana Değer programına katıldı.
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Programda kendisine talip olan Helin'e aşık olan Mustafa, annesinin evlenmelerine izin vermediği iddiasıyla daha sonra programa maketle katıldı.
"1 günde 10 çocuk yapacağız" açıklamasıyla tıbba meydan okuyan Mustafa, bu kez bambaşka bir şokla izleyiciyi karşı karşıya bıraktı.
Bu kez annesinin Helin'in maketini götürmesiyle çılgına dönen Apaçi Mustafa, canlı yayında sinir krizi geçirdi.
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