Evleneceksen Gel ile Tanıdığımız Apaçi Mustafa, Sevgilisinin Maketi Yayından Götürülünce Sinir Krizi Geçirdi!

Daha önce Evleneceksen Gel'de bir fenomene dönüşen Mustafa, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu Sana Değer programına annesinin sevgilisiyle evlenmesine izin vermediğini iddia ederek sevgilisinin maketiyle yayına katılmıştı. Annesinin maketi stüdyodan götürmesiyle Mustafa sinir krizi geçirdi.