Ambulansla Hastaneye Kaldırılmıştı! Müge Anlı Kaybolan Adamı Dakikalar İçinde Buldu
Ambulansla Hastaneye Kaldırılmıştı! Müge Anlı Kaybolan Adamı Dakikalar İçinde Buldu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında çok ilginç bir olay yaşandı. Aynur Hanım, 9 gündür kayıp olan 42 yaşındaki oğlu Selçuk Aydın'ı aramaya geldi.
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Telaşlı anne Müge Anlı ve ekibine oğlunun iş yerinde rahatsızlandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını, ancak kendisinden bir daha hiç haber alamadığını anlattı.
Aynur Hanım'ın anlattıkları karşısında yayındakiler şaşırdı. Bir hastanın ambulansla alındıktan sonra ortadan kaybolması tuhaf karşılandı. Ancak korkulan olmadı.
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