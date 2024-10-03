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Ambulansla Hastaneye Kaldırılmıştı! Müge Anlı Kaybolan Adamı Dakikalar İçinde Buldu

Ambulansla Hastaneye Kaldırılmıştı! Müge Anlı Kaybolan Adamı Dakikalar İçinde Buldu

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 14:37

Müge Anlı'nın bugünkü yayınında çok ilginç bir kayıp vakası çözüldü. 42 yaşındaki Selçuk Aydın'ın annesi oğlunu aramaya çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamı Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında çok ilginç bir olay yaşandı. Aynur Hanım, 9 gündür kayıp olan 42 yaşındaki oğlu Selçuk Aydın'ı aramaya geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında çok ilginç bir olay yaşandı. Aynur Hanım, 9 gündür kayıp olan 42 yaşındaki oğlu Selçuk Aydın'ı aramaya geldi.

Telaşlı anne Müge Anlı ve ekibine oğlunun iş yerinde rahatsızlandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını, ancak kendisinden bir daha hiç haber alamadığını anlattı.

Telaşlı anne Müge Anlı ve ekibine oğlunun iş yerinde rahatsızlandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını, ancak kendisinden bir daha hiç haber alamadığını anlattı.

Aynur Hanım'ın anlattıkları karşısında yayındakiler şaşırdı. Bir hastanın ambulansla alındıktan sonra ortadan kaybolması tuhaf karşılandı. Ancak korkulan olmadı.

Aynur Hanım'ın anlattıkları karşısında yayındakiler şaşırdı. Bir hastanın ambulansla alındıktan sonra ortadan kaybolması tuhaf karşılandı. Ancak korkulan olmadı.

Müge Anlı, 25 Eylül'den beri kaybolan adamın Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğunu ortaya çıkardı. Müge Anlı'nın kayıp Selçuk Aydın'ı bulduğu dakikaları buradan izleyebilirsiniz:

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