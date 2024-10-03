Dolandırıcılık Şüphelisi Müge Anlı'yı Yayında Çileden Çıkardı: "Sen Bana 'Safsata' Diyemezsin!"
Dolandırıcılık Şüphelisi Müge Anlı'yı Yayında Çileden Çıkardı: "Sen Bana 'Safsata' Diyemezsin!"
Müge Anlı'nın bugünkü yayınına dolandırıcılık iddialarının odağındaki Hasan Bakır katıldı. Bakır, yayına girdiği andan itibaren yayında işlenen iddialar için 'Safsata' kelimesini kullanınca Anlı çok sinirlendi. Yayında gergin anlar yaşandı.
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Müge Anlı'nın yayınında gergin anlar yaşandı. Dolandırıcılık şüphelisinin yayında kullandığı sözler Anlı'yı çileden çıkardı.
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41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, geçtiğimiz gün dolandırıldığı iddiası ile dün Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Aşk yaşadığı Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyen Esra Hanım'ın iddialarının ardından yayına başka kadınlar da katıldı.
Hepsinin ortak derdi Hasan Bakır'ın kendilerini duygusal olarak kandırdıktan sonra maddi anlamda da zarara uğrattığıydı.
Müge Anlı, bugünkü yayınında iddiaların odağındaki isim Hasan Bey'i de ağırladı. Ancak Hasan Bakırcı, agresif davranışları ile Anlı'yı çileden çıkardı.
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Bakırcı, yayına arkası dönük çıktı. İlk andan itibaren de Anlı'nın yayında işlediği iddialara "Safsata" diyerek konuştu.
Anlı, "Bu kadınlardan ağlayarak para istemişsiniz. Ses kayıtlarını ben dinledim." diye sorunca, şüpheli "Ben ağlayarak falan para istemedim. Yalan!" dedi.
Anlı, ses kayıtlarını dinlediğini vurgulayarak üstüne gidince yükselen Bakırcı'ya çok sinirlendi.
"Siz beni yalancı çıkarıyorsunuz. İsterseniz vereyim kayıtları yayına." dedi ama Bakırcı bunu da "Özelim..." diyerek kabul etmedi.
Anlı'nın konuşmasına fırsat vermeyen Bakırcı, "Safsata" kelimesini kullanmaya devam edince sunucu çıldırdı.
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"Ben sizin pastanede tanıştığınız kadın değilim beyefendi. Benim yayınıma safsata diyemezsin!" diyen Anlı'nın sert çıkışının ardından Hasan Bey r yaptı: "Hayır, böyle bir terbiyesizlik yapmam. Size demiyorum."
4:43'ten itibaren izleyebilirsiniz:
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