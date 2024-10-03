Dolandırıcılık Şüphelisi Müge Anlı'yı Yayında Çileden Çıkardı: "Sen Bana 'Safsata' Diyemezsin!"

Müge Anlı'nın bugünkü yayınına dolandırıcılık iddialarının odağındaki Hasan Bakır katıldı. Bakır, yayına girdiği andan itibaren yayında işlenen iddialar için 'Safsata' kelimesini kullanınca Anlı çok sinirlendi. Yayında gergin anlar yaşandı.