Müge Anlı'da Bodrum Katında Çöp Eve Hapsedilen Genç Kız Akıl Hastanesine Yatırıldı!
Müge Anlı'da Bodrum Katında Çöp Eve Hapsedilen Genç Kız Akıl Hastanesine Yatırıldı!
20 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli kız İrem Nazlım, Müge Anlı'da bulundu. Genç kız başına gelenlerin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
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20 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli kızları için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Saatler içerisinde genç kızı bulan Müge Anlı müjdeli haberi verdi.
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Ancak İrem Nazlım oldukça kötü haldeydi. Bir bodrum katına hapsedilen genç kızın bu durumuna kimlerin sebep olduğunun peşine düşüldü.
Ailesi Anlı'ya kızlarının üstüne şirket açıldığını da söylemişti. Genç kızın birileri tarafından kandırıldığı üstünde duruldu.
Bodrum katındaki bir çöp evde bulunan genç kız, komşuların yardımıyla günlerdir hayatta kalıyordu. Komşuların yardımıyla genç kız Müge Anlı'nın ekibine teslim edildi.
20 gündür zor şartlarda yaşayan genç kız sağlıksız durumdaydı. Sadece sütle beslendiği ifade edilen İrem, evini bile temizlememişti.
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Kızın yaşadığı evin vaziyeti herkesi şok etti.
Polis eşliğinde alınan genç kız ailesine kavuştu. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası genç kız Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
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