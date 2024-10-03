Karadut'ta Öpüştüğü İçin Kızına "Mezar Toprağı" Yediren Baba Tepki Çekti!

ATV ekranlarının yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan dizisi Karadut, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Annesinin katili olduğu için kendini babasına adayan Zuhal'in hayatı üzerine odaklanılan dizide, Tayfun'la öpüştüğü için Zuhal'e annesinin mezarının toprağının yedirilmesi tepki çekti!