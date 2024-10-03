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Karadut'ta Öpüştüğü İçin Kızına "Mezar Toprağı" Yediren Baba Tepki Çekti!

Karadut'ta Öpüştüğü İçin Kızına "Mezar Toprağı" Yediren Baba Tepki Çekti!

Kara Dut Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 18:39

ATV ekranlarının yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan dizisi Karadut, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Annesinin katili olduğu için kendini babasına adayan Zuhal'in hayatı üzerine odaklanılan dizide, Tayfun'la öpüştüğü için Zuhal'e annesinin mezarının toprağının yedirilmesi tepki çekti!

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İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü oynadığı Karadut dizisi ATV'nin yeni sezon dizileri arasında en iddialı olanlardan biriydi.

İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü oynadığı Karadut dizisi ATV'nin yeni sezon dizileri arasında en iddialı olanlardan biriydi.

Hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizide, başarılı bir iş kadını olan Zuhal'in, babasına adeta kölesi gibi davranması anlatılıyor.

Hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizide, başarılı bir iş kadını olan Zuhal'in, babasına adeta kölesi gibi davranması anlatılıyor.

Bunun sebebi de annesinin ölümüne sebep olmasıymış...

Hayatta aşk dışında her şeye sahip olan Zuhal'in hayatına Tayfun'un girmesiyle babasına yakalanması bir olmuştu.

Hayatta aşk dışında her şeye sahip olan Zuhal'in hayatına Tayfun'un girmesiyle babasına yakalanması bir olmuştu.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Tayfun'la Zuhal'i öpüşürken gören Çetin'in, annesinin mezarına götürüp Zuhal'e toprak yedirdiği sahne tepki çekti.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

Atv, insanlar icin değil, amipler icin.

MHOrhanRE

Türk dizileri artık yapılmış şeyleri yapmamak adına yapılmaması gereken şeyleri yapmaya başladı. daha beterinden korkuyorum

Derya

yediler kafayı iyice