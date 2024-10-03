Karadut'ta Öpüştüğü İçin Kızına "Mezar Toprağı" Yediren Baba Tepki Çekti!
Karadut'ta Öpüştüğü İçin Kızına "Mezar Toprağı" Yediren Baba Tepki Çekti!
ATV ekranlarının yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan dizisi Karadut, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Annesinin katili olduğu için kendini babasına adayan Zuhal'in hayatı üzerine odaklanılan dizide, Tayfun'la öpüştüğü için Zuhal'e annesinin mezarının toprağının yedirilmesi tepki çekti!
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İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü oynadığı Karadut dizisi ATV'nin yeni sezon dizileri arasında en iddialı olanlardan biriydi.
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Hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizide, başarılı bir iş kadını olan Zuhal'in, babasına adeta kölesi gibi davranması anlatılıyor.
Hayatta aşk dışında her şeye sahip olan Zuhal'in hayatına Tayfun'un girmesiyle babasına yakalanması bir olmuştu.
Dizinin yeni bölüm fragmanında Tayfun'la Zuhal'i öpüşürken gören Çetin'in, annesinin mezarına götürüp Zuhal'e toprak yedirdiği sahne tepki çekti.
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Atv, insanlar icin değil, amipler icin.
Türk dizileri artık yapılmış şeyleri yapmamak adına yapılmaması gereken şeyleri yapmaya başladı. daha beterinden korkuyorum
yediler kafayı iyice