Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Kocaman Kız Oldu: Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü yıllar geçse de unutulmaz yapımlar arasına girdi. Dizinin minik Ayşe'si Şebnem Ceceli aradan geçen yılların ardından kocaman kız oldu. Son halini görenler tanıyamadı. Bakalım, siz ne tepki vereceksiniz?