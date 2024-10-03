Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Kocaman Kız Oldu: Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Kocaman Kız Oldu: Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü yıllar geçse de unutulmaz yapımlar arasına girdi. Dizinin minik Ayşe'si Şebnem Ceceli aradan geçen yılların ardından kocaman kız oldu. Son halini görenler tanıyamadı. Bakalım, siz ne tepki vereceksiniz?
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Yaprak Dökümü hayatımıza ilk kez 2006 yılında girdi. O gün bugündür akıllarımızdan çıkmıyor.
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Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizide ne dram döndü ne dram! Hala aramızda tekrar tekrar izleyip oturup ağlayanlar vardır.
Dizide daha çok Necla ve Leyla'nın arasında geçen entrika ön plandaydı ancak bir de evin minik kızı Ayşe vardı.
Bazen uzun uzun dizi hakkında düşününce asıl mağdurun minik Ayşe olduğunu fark edenler oluyordur. Bu kızcağız onca hengamenin içinde kaybolup gitti.
Yıllar geçti ama unutulmadı, dizinin minik Ayşe'si koca kız oldu. 18 yılın ardından dizinin küçük oyuncusu Şebnem Ceceli'yi görenler tanıyamadı.
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Onu en son gördüğümüzden halinden çok farklı, hem de artık oyunculu yapmıyor.
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si hukuk fakültesi öğrencisiydi.
Ceceli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden burslu olarak bu sene mezun oldu.
Şu anda dünyaca ünlü bir teknoloji ürünleri markasında mesleki stajını yapıyor.
Üstelik çok da güzel bir genç kadın oldu! 2001 doğumlu oyuncu şimdilerde 23 yaşında.
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Biz onu hep minik Ayşe olarak hatırlayacağız! Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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