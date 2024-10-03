Yalı Çapkını'nın Sevişme Sahnesini Merak Ettiren Yeni Fragmanı Tepkilerin Odağında!
Yalı Çapkını'nın Sevişme Sahnesini Merak Ettiren Yeni Fragmanı Tepkilerin Odağında!
Star TV'nin uzun soluklu dizisi Yalı Çapkını son demlerini yaşıyor olabilir. Çünkü izleyici artık işlenen temalardan çok sıkıldı. Yeni fragmanda Seyran'ın kiminle seviştiğini merak ettiren diziye tepkiler yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonda yeni bölümleri ile izlenmeye devam ediyor. Ancak bu sezon diğer sezonlar kadar güzel geçmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reytinglerde Kızılcık Şerbeti'ni geçemeyen Yalı Çapkını'nda hikaye neredeyse tamamen değişti. Önce Seyran'la Ferit'in ayrılığı ardından yeni yüzler...
Dizideki değişimi beğenmeyen izleyiciler tepki gösterirken son bölüm fragmanı bir darbe daha vurdu.
"Tekrarı yok" denilen Cuma günü yayınlanacak yeni bölümün ikinci fragmanında ana tema 'Seyran'ın Sinan'la birlikte olup olmadığıydı.'
Dizide sevişme sahnesi merakının işlenmesine kullanıcılardan sert tepkiler yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu dizinin yazarları arasında kadınlar da var!" diyerek tepki gösteren izleyiciler "Nasıl bu kadar basit olabilirsiniz?" diye sordu.
İşte izleyiciden gelen tepkiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın