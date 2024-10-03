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Leyla Dizisinde Gonca Vuslateri Doğum Sahnesini Oynamadı Adeta Yaşadı!

Leyla Dizisinde Gonca Vuslateri Doğum Sahnesini Oynamadı Adeta Yaşadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 09:44

'Leyla Hayat Aşk Adalet' dizisinin dün akşamki bölümünde Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakterinin doğum sahnesini izledik. İzlerken ekran karşısında içimiz gitti çünkü Vuslateri oyunculuğu ile döktürdü. Sahne gerçeğini aratmadı.

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NOW Tv'nin yeni dizisi "Leyla Hayat Aşk Adalet" bomba ekibi ve sürprizlerle dolu hikayesi ile izleyiciden ilgi gördü.

NOW Tv'nin yeni dizisi "Leyla Hayat Aşk Adalet" bomba ekibi ve sürprizlerle dolu hikayesi ile izleyiciden ilgi gördü.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyirciyi kazanan dizi olumlu dönüşlerle devam ederken Leyla'nın hayat mücadelesini izliyoruz.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyirciyi kazanan dizi olumlu dönüşlerle devam ederken Leyla'nın hayat mücadelesini izliyoruz.

İlk bölümden bu yana Cemre Baysel'in hayat verdiği Leyla'ya ve onun küçük hali Melisa Duru Ünal'a bayılıyoruz!

İlk bölümden bu yana Cemre Baysel'in hayat verdiği Leyla'ya ve onun küçük hali Melisa Duru Ünal'a bayılıyoruz!

Fakat dizide takdir edilmesi gereken bir diğer oyuncu Gonca Vuslateri! Dizide kötü bir karakteri oynayan Vuslateri adeta oyunculuk şöleni sunuyor.

Fakat dizide takdir edilmesi gereken bir diğer oyuncu Gonca Vuslateri! Dizide kötü bir karakteri oynayan Vuslateri adeta oyunculuk şöleni sunuyor.

Geçtiğimiz akşamki bölümde de oyunculuğunu konuşturduğu bir sahne vardı ki daha iyisi gelene kadar en iyisi bu, dedirtti!

Geçtiğimiz akşamki bölümde de oyunculuğunu konuşturduğu bir sahne vardı ki daha iyisi gelene kadar en iyisi bu, dedirtti!
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Yakın zamanda anne olan Vuslateri, dizide Nur'un doğum sahnesini canlandırdı. Ancak oynamadı, adeta yaşadı.

Yakın zamanda anne olan Vuslateri, dizide Nur'un doğum sahnesini canlandırdı. Ancak oynamadı, adeta yaşadı.

Başarılı oyuncunun o sahnesi çok beğenildi ve sosyal medyadan övgüler aldı.

Başarılı oyuncunun o sahnesi çok beğenildi ve sosyal medyadan övgüler aldı.

Geçmişe ve günümüze giden hikaye gereği iki tane doğum sahnesi çekildi. İlki👇🏻

İkinci sahne👇🏻

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gonca Vuslateri gerçekten yetenekli bir oyuncu ama 162 gün önce doğum yapan bir kadın da bu sahneyi canlandırabilirdi. ne kadar sezaryen doğum yapmış olsa da... Devamını Gör

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