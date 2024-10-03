Leyla Dizisinde Gonca Vuslateri Doğum Sahnesini Oynamadı Adeta Yaşadı!
Leyla Dizisinde Gonca Vuslateri Doğum Sahnesini Oynamadı Adeta Yaşadı!
'Leyla Hayat Aşk Adalet' dizisinin dün akşamki bölümünde Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakterinin doğum sahnesini izledik. İzlerken ekran karşısında içimiz gitti çünkü Vuslateri oyunculuğu ile döktürdü. Sahne gerçeğini aratmadı.
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NOW Tv'nin yeni dizisi "Leyla Hayat Aşk Adalet" bomba ekibi ve sürprizlerle dolu hikayesi ile izleyiciden ilgi gördü.
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyirciyi kazanan dizi olumlu dönüşlerle devam ederken Leyla'nın hayat mücadelesini izliyoruz.
İlk bölümden bu yana Cemre Baysel'in hayat verdiği Leyla'ya ve onun küçük hali Melisa Duru Ünal'a bayılıyoruz!
Fakat dizide takdir edilmesi gereken bir diğer oyuncu Gonca Vuslateri! Dizide kötü bir karakteri oynayan Vuslateri adeta oyunculuk şöleni sunuyor.
Geçtiğimiz akşamki bölümde de oyunculuğunu konuşturduğu bir sahne vardı ki daha iyisi gelene kadar en iyisi bu, dedirtti!
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Yakın zamanda anne olan Vuslateri, dizide Nur'un doğum sahnesini canlandırdı. Ancak oynamadı, adeta yaşadı.
Başarılı oyuncunun o sahnesi çok beğenildi ve sosyal medyadan övgüler aldı.
Geçmişe ve günümüze giden hikaye gereği iki tane doğum sahnesi çekildi. İlki👇🏻
İkinci sahne👇🏻
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gonca Vuslateri gerçekten yetenekli bir oyuncu ama 162 gün önce doğum yapan bir kadın da bu sahneyi canlandırabilirdi. ne kadar sezaryen doğum yapmış olsa da... Devamını Gör
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